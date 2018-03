Linz ist ab heute IFES-Standort

Das renommierte Meinungsforschungsinstitut eröffnet heute seine neue Geschäftsstelle in Linz.

Linz (OTS) - Mit einem Pressefrühstück wurde heute in Linz die neue Geschäftsstelle des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) eröffnet. IFES-Geschäftsführer Hermann Wasserbacher und die Leiterin der IFES-Geschäftsstelle Linz, Mag.a Bettina Müller, stellten die Pläne für den neuen Standort des renommierten Meinungsforschungsinstituts vor. Mit Oberösterreich im Allgemeinen und Linz im Besonderen verbindet IFES eine langjährige Beziehung:

Denn IFES führt derzeit bereits die 5. Befragungswelle der SHARE-Studie im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit der Johannes Kepler Universität Linz durch. Univ. Prof. Dr. Rudolf Winter-Ebmer (JKU Linz, Institut für Volkswirtschaftslehre) berichtete im Rahmen des Pressefrühstücks über die enge Zusammenarbeit mit dem IFES. Neben der Kooperation mit der JKU Linz erbringt IFES seit 1997 für die Arbeiterkammer Oberösterreich auf Basis von jährlich 4.000 Interviews den "Österreichischen Arbeitsklimaindex".

Der inhaltliche Schwerpunkt von IFES-Linz unter der Leitung von Mag.a Bettina Müller liegt in den Bereichen Kundenzufriedenheitsmessung, Mitarbeiterbefragung und Imageanalyse. Der neue IFES-Standort Linz ist aufgrund der starken Wirtschaftsleistung und der Vielzahl an innovativen und modernen Unternehmen im Raum Oberösterreich der nächste logische Schritt in der dynamischen Entwicklung des IFES.

Mag.a Bettina Müller kehrte nach ihrem Soziologiestudium in Wien in ihre oberösterreichische Heimat zurück und war von 2009 bis März 2013 bei einem führenden oberösterreichischen Markt- und Meinungsforschungsunternehmen als Projektleiterin tätig. Sie wechselte im April 2013 zu IFES, ab 14. Oktober 2013 leitet sie die IFES Geschäftsstelle Linz, Landstraße 44 (Dachgeschoss).

