Auftakt zu "Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek"

Größtes Literaturfestival des Landes geht in seine achte Auflage

Schwarzenberg (OTS/VLK) - In der Bücherei und Spielothek Schwarzenberg gab Landesrat Harald Sonderegger heute, Montag (14. Oktober) den Start zum landesweiten Literaturfestival "Österreich liest - Treffpunkt Bibliothek". Eine Woche lang (von Montag, 14. bis Sonntag, 20. Oktober 2013) laden Bibliotheken in ganz Österreich zu Lesungen, Lesenächten, Literatur-Cafes usw. Das Programm in Vorarlberg umfasst mehr als 100 Veranstaltungen in über 45 öffentlichen Bibliotheken.

Landesrat Sonderegger dankte dabei allen größtenteils ehrenamtlich tätigen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren für ihren Einsatz: "Dank Ihres Engagements liegt das Land Vorarlberg bei allen bibliotheksrelevanten Zahlen im österreichischen Spitzenfeld."

Die Vorarlberger Bibliotheken engagieren sich in dieser Woche in vielfältiger Weise: Sie veranstalten Buchvorstellungen, Lesenächte, Schreibwerkstätten, spezielle Klassenführungen, interkulturelle Erzählabende, Lesungen mit Autorinnen und Autoren, Veranstaltungen im Bereich Lese- und Lesefrühförderung und vieles mehr.

Nähere Infos unter: www.oesterreichliest.at - unter Veranstaltungen

