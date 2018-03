FPÖ-Lobnig: Kärntens Volksgruppenpolitik ist bereits beispielgebend in Europa!

Freiheitliche erwarten sich Stellungnahme Kaisers zum Forderungspaket der slowenischen Minderheit

Klagenfurt (OTS) - Wo die neuen Wege liegen, die heute LH Peter Kaiser in der Volksgruppenpolitik Kärntens ankündigte und die beispielgebend für Europa sein sollen, ist dieser in seiner heutigen Pressekonferenz der Öffentlichkeit schuldig geblieben, macht heute der 3. Präsident des Kärntner Landtages, Josef Lobnig, aufmerksam. Weder das Volksgruppenbüro, noch der Volksgruppenkongress, noch das Dialogforum seien neue Erfindungen, sondern existieren bereits. Unter LH Jörg Haider wurde bereits eine für andere EU-Länder vorbildhafte Minderheitenpolitik gelebt "Die drei Weisen, die während der EU-Sanktionen, die Kärntner Volksgruppenpolitik prüften, haben uns bereits ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Kärnten fördert seine slowenische Minderheit im EU-Vergleich laut ihren Recherchen überdurchschnittlich", so Lobnig.

Wir Freiheitlichen erwarten uns vielmehr, eine Stellungnahme von LH Peter Kaiser zu dem Forderungspaket der slowenischen Volksgruppe, welches der Obmann des Rates der Kärntner Slowenen, Valentin Inzko, in der letzten Sitzung des Dialogforums einbrachte. Bekanntlich fordert die slowenische Minderheit die Verankerung in Kärntens Landesverfassung von:

Slowenisch als Landessprache,

ein fixes zusätzliches Mandat im Kärntner Landtag für einen Vertreter der slowenischen Volksgruppe,

Selbstbestimmungsrecht für die slowenische Minderheit - quasi ein Staat im Staat

Fünfter Wahlkreis in Kärnten für slowenische Minderheit

Ein entsprechender FPÖ-Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag zur Ablehnung dieser Forderungen sei von SPÖ, ÖVP und Grünen einhellig abgeschmettert worden, ebenso die Forderung, die deutsch sprechende Minderheit in Slowenien verfassungsmäßig anzuerkennen. "Vom letzten Slowenien-Besuch ist Kaiser lediglich mit einem Gastgeschenk nach Hause gekommen. Die ablehnende Haltung des offiziellen Slowenien, die deutschsprachige Minderheit anzuerkennen, wurde von ihm widerspruchslos zur Kenntnis genommen", zeigt Lobnig auf und kritisiert die "Ignoranz" von LH Kaiser in diesen wichtigen Fragen. "Eigenlob und Schönrederei bringen niemandem etwas", schließt Lobnig.

