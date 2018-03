0,0 Promille am richtigen Platz. Für meine Freunde trink ich nicht!

"European Night Without Accident", Aktion für mehr Verkehrssicherheit für Jugendliche

Wien (OTS) - Am Samstag, den 19.10.2013 wird zum fünften Mal in Österreich die "European Night Without Accident" stattfinden. Die Peer-2-Peer Aktion läuft in insgesamt 27 europäischen Ländern gleichzeitig und hat zum Ziel, Alkounfällen bei Jugendlichen entgegenzuwirken.

Freiwillige im Alter von 18-29 Jahren werden in Nachtclubs in allen 9 Bundesländern anwesend sein. Sie werden Jugendliche davon überzeugen, nüchtern zu bleiben, wenn sie vorhaben nach der Party mit dem Auto nach Hause zu fahren. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche jugendliche LenkerInnen bereit erklärt mitzumachen und für ihre Freunde keinen Alkohol zu trinken. Ca. 20% der Jugendlichen haben ihr Vorhaben zwar letztlich nicht eingehalten, wurden dann aber motiviert, entweder mit Taxi, Bus oder Bahn nach Hause zu fahren.

Die Kombination aus geschulten Jugendlichen, der Möglichkeit einen Alkomaten zu testen und die Übergabe von kleinen Geschenken (Give-aways von Sponsoren) schaffte in der Vergangenheit eine gute Basis, mit Jugendlichen ernsthaft zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen.

Die Aktion startet ab ca. 21:00 und geht bis etwa 4 Uhr früh. Die Ergebnisse der Aktion werden am Folgetag (21.10.2013) veröffentlicht.

Unterstützung:

Verkehrssicherheitsfonds des BMVIT, Der Städtebund, Europäische Kommission

Bundesländer (NÖ, OÖ, Kärnten, Steiermark, Salzburg, Burgenland), Stadt Linz

Alkomatpatrouille, Taxi 40100, 23. Wiener Gemeindebezirk

Organisation:

FACTUM OG, Danhausergasse 6/4, 1040 Wien, www.factum.at

INFAR-Österreich, www.infar.at

