Mitterlehner zeichnete erfolgreiche Unternehmen aus

Wirtschaftsminister verleiht Gütesiegel an 19 hervorragende Ausbildungsbetriebe aus OÖ, NÖ, Salzburg, Steiermark und Tirol - Vier Bundeswappen für außergewöhnliche Leistungen

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner prämierte am Montag 19 Unternehmen und Organisationen für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Lehrlingsausbildung mit dem Gütesiegel "Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb". "Qualifizierte Arbeitskräfte sind sowohl für das einzelne Unternehmen, als auch für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Damit sichern wir langfristig Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich", sagte Mitterlehner bei der Festveranstaltung im Wirtschaftsministerium. "Gleichzeitig ist unsere Auszeichnung auch ein echtes Gütesiegel für Jugendliche, die eine Lehre starten wollen, weil es eine umfassende und fundierte Ausbildung erwarten lässt", so Mitterlehner.

Wichtigste Kriterien für diese Auszeichnung, die den 19 Ausbildungsbetrieben aus Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol eine Verwendung des Bundeswappens im geschäftlichen Verkehr erlaubt, sind die regelmäßige erfolgreiche Ausbildung von Lehrlingen sowie deren Leistungen bei Lehrabschlussprüfungen und Berufswettbewerben.

Weitere vier Unternehmen wurden gemäß § 68 Gewerbeordnung ausgezeichnet, womit auch sie künftig das Bundeswappen der Republik Österreich im geschäftlichen Verkehr nutzen dürfen. "Diese Betriebe haben sich durch außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft verdient gemacht und nehmen in ihrer Branche eine führende und allgemein geachtete Stellung ein", so die Begründung.

Die ausgezeichneten Unternehmen im Überblick

Auszeichnung für Ausbildungsbetriebe gemäß § 30a Berufsausbildungsgesetz (BAG):

Amt der Salzburger Landesregierung, 5010 Salzburg

AVL List, 8020 Graz

Eglo Leuchten, 6136 Pill (Tirol)

EVG Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft m.b.H., 8074 Raaba (Steiermark)

Fill Metallbau Gesellschaft m.b.H., 4921 Hohenzell (Oberösterreich)

J. u. A. Frischeis, 5101 Bergheim (Salzburg)

Grebien Maler und Raumausstattung GmbH, 8600 Bruck/Mur (Steiermark)

Hainzl Industriesysteme GmbH, 4021 Linz

Horn Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., 8673 Ratten (Steiermark)

Lieb Bau Weiz GmbH & CO KG, 8160 Weiz (Steiermark)

Lieb Markt GmbH, 8160 Weiz (Steiermark)

Paumann Landtechnik e.U., 3300 Amstetten (Niederösterreich)

REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., 2355 Wiener Neudorf (Niederösterreich)

REWE International Lager- und Transportgesellschaft m.b.H., 2355 Wiener Neudorf (Niederösterreich)

Spa Therme Blumau Betriebs GmbH, 8283 Bad Blumau (Steiermark)

SHT Haustechnik AG, 2380 Perchtoldsdorf (Niederösterreich)

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., 4020 Linz

Thöni Industriebetriebe GmbH, 6410 Telfs (Tirol)

Weigel-Aufzüge Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., 4730 Waizenkirchen (Oberösterreich) Bundeswappen der Republik Österreich gemäß § 68 Gewerbeordnung (GewO):

ace Apparatebau construction & engineering GmbH, 8501 Lieboch (Steiermark)

cafe+co International Holding GmbH, 1100 Wien

Ing. Hans Bodner Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG., 6330 Kufstein (Tirol)

MIDES Handelsgesellschaft f. Medizin- & Entsorgungstechnik m.b.H., 8010 Graz

Alle Bilder von der Festveranstaltung und den ausgezeichneten Unternehmen sind in Kürze auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums www.bmwfj.gv.at abrufbar.

