"Report" am 15. Oktober: Koalition - Verhandler unter Druck

Außerdem: Das Asyl-Dilemma und die Macht der Datenhändler

Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 15. Oktober 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Koalition: Verhandler unter Druck

Zwei Wochen nach der Wahl wird es ernst mit den Regierungsverhandlungen. Die große Koalition will wieder einmal neu starten, alles ganz anders machen, doch beide Parteichefs haben schwere Rucksäcke für die Verhandlungen aufgebürdet bekommen. Da will die rote Basis eine Urabstimmung, dort wollen schwarze Länderchefs mehr Mitspracherecht und Geld, und bei Programm sowie Personal sollen die Verhandler zahllose Einzelinteressen berücksichtigen. Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz berichten über die Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer neuen Regierung und die letzte Chance von SPÖ und ÖVP.

Das Asyl-Dilemma

Wer ist schuld an Flüchtlingstragödien, die sich regelmäßig an der europäischen Außengrenze ereignen? Sind es nur die Schlepper oder auch die europäischen Asylgesetze, die Flüchtlinge zur illegalen Einreise geradezu zwingen? Österreich hat sein Asylrecht schon vor 20 Jahren massiv verschärft, liegt mit der Asylquote EU-weit aber immer noch an vierter Stelle. Martina Schmidt und Eva Maria Kaiser auf der Suche nach Lösungen für ein fast unlösbares Problem.

Macht der Datenhändler

Von der Wohnadresse zum Einkommen, von der Lieblingsspeise zu chronischen Krankheiten, vom Konsumverhalten zur Kreditwürdigkeit:

Persönliche Daten verraten weit mehr über uns als uns bewusst ist. Längst ist der Handel damit zu einem Millionengeschäft geworden, doch die umfassende Verknüpfung von Daten kann Betroffene sogar in existenzbedrohende Probleme stürzen, berichten Barbara Herbst und Jakob Horvat.

Korrekte Sprache?

Darf man eine Speise "Zigeunerschnitzel" nennen? Soll man einen Gesetzestext ausschließlich in der weiblichen Form verfassen? Lässt sich die Wirklichkeit verändern, indem man bestimmte Begriffe vermeidet? Die Meinungen über die Wirkung von Sprache sind geteilt. Nur eines steht fest: Die Diskussion darüber erhitzt die Gemüter wie keine andere. Benedikt Narodoslawsky und Gregor Stuhlpfarrer mit dem Versuch einer nüchternen Betrachtung.

