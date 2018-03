Der beliebte Regional-TV-Sender BTV ist ab 1. November über Satellit zu empfangen.

Mehr Programmvielfalt über die ORS-Satelliten-Plattform: BTV sendet auf der ehemaligen tirol tv-Frequenz

Wien (OTS) - Ab 1. November 2013 ist der Regional-TV-Sender BTV über die ORS-Plattform am ASTRA-Satelliten auf 19,2 Grad Ost - auf der ehemaligen tirol tv-Frequenz - zu sehen.

Seit 20 Jahren ist BTV ein sehr beliebter und gern gesehener Regionalfernsehsender in Vöcklabruck und Gmunden. Die TV-Programme für diese beiden Regionen wurden bisher von rund 115.000 TV-Haushalten via Kabel gesehen. Drei Stunden pro Woche sendet BTV ihr TV-Programm zu regionalen Themenschwerpunkten. Mit der zusätzlichen Verbreitung über Satellit haben bis zu 30 Millionen Menschen die Möglichkeit BTV europaweit unverschlüsselt zu sehen. Auch RTS Salzburg und Mühlviertel TV senden ihr Programm auf der Frequenz 19,2 Grad Ost. BTV und RTS nutzen gemeinsam die ORS-Satelliten-Plattform.

"Es ist für uns ein großer Schritt unser Programm nicht nur über Kabel sondern auch über Satellit einem noch größeren TV-Publikum anbieten zu können. Wir bleiben unserem Erfolgskonzept weiterhin treu und werden unseren TV-Sehern alles Wissenswerte aus der Region via BTV zeigen. Wir sind davon überzeugt, dass Fernsehen ein wichtiges Medium bleibt", sagt Manfred Ettinger, Geschäftsführer von BTV.

"Mit BTV erweitert die ORS die Programmvielfalt am Satellit. Somit können wir den TV-Konsumenten ein buntes und attraktives Programmangebot über die ORS-Plattform am ASTRA-Satelliten auf 19,2Grad Ost in bester Bildqualität zur Verfügung stellen", freut sich Michael Weber, Sprecher der ORS.

Über die ORS-Gruppe

Die ORS-Gruppe besteht aus der Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) und ihrer Tochtergesellschaft ORS comm GmbH & Co KG (ORS comm). Die ORS entstand Anfang 2005 aus der Sendetechnik des ORF und steht zu 60% im Eigentum des ORF und zu 40% im Eigentum der zur Raiffeisen-Gruppe zählenden Medicur Sendeanlagen GmbH. Die ORS comm steht zu 100% im Eigentum der ORS und erbringt technische Dienstleistungen zur Übertragung von audiovisuellen Mediendiensten und Online-Diensten durch Dritte.

Die ORS-Gruppe zeichnet für Aufbau und Betrieb der technischen Infrastruktur für DVB-T in Österreich verantwortlich. Als Österreichs führender Anbieter für analoge und digitale Rundfunkübertragung betreibt die ORS-Gruppe für ihre Kunden ein weitläufiges Sendernetz an knapp 450 Standorten. Weiters ist die ORS-Gruppe als technisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich digitales Satellitenfernsehen tätig. Zu den Kunden von ORS und ORS comm zählen führende Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen (z.B. ORF, ATV, PULS 4, ServusTV, gotv, SchauTV, DAF. Folx TV), Hörfunk (z.B. Ö1, Ö2, Ö3, Kronehit Radio, Lounge FM), Mobilfunk (z.B. A1, T-Mobile Austria und Hutchison 3) und Energie (z.B. EVN).

