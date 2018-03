EANS-Adhoc: HTI: VERHANDLUNGEN MIT POTENTIELLEM INVESTOR UND FINANZIERUNGSPARTNERN EINGELEITET

Strategische Unternehmensentscheidungen

14.10.2013

St. Marien, 14. Oktober 2013 - Die im mid market der Wiener Börse notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt im Zusammenhang mit dem laufenden Investorensuchprozess bekannt, dass der Vorstand vom Aufsichtsrat der HTI ermächtigt wurde, mit Metric Capital Partners und ICS Partners einen Einstieg zu verhandeln.

Die geplante Transaktion zielt auf den Abschluss einer Vereinbarung, wonach Metric Capital Partners und ICS Partners der HTI zur Kapitalstärkung im Zuge eines noch zu beschließenden Kapitalschnitts frisches Kapital zuführen, ohne öffentliches Übernahmeangebot zu Aktionären der HTI werden und danach ein Gesellschafterausschluss und ein Delisting stattfinden.

Abschluss und Umsetzung einer Transaktion sollen einer Reihe von Bedingungen unterliegen, unter anderem der Einigung mit den finanzierenden Banken der HTI über eine Neustrukturierung bestehender Bankverbindlichkeiten, des möglichen Erwerbs von HTI-Aktien von den Banken und Kernaktionären, der kartellbehördlichen Freigabe und der Zustimmung der Hauptversammlung der HTI zum Kapitalschnitt.

Metric Capital Partners und ICS Partners sind auf langfristige Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Europa spezialisiert, mit besonderer Expertise in der Automobilzulieferindustrie. Hauptinvestoren von Metric Capital Partners und ICS Partners sind unter anderem europäische und internationale Staatsfonds, Familien- und Universitätsstiftungen und langfristig orientierte europäische Vermögensverwaltungsgesellschaften.

Die HTI ist der Überzeugung, dass durch ein mögliches Investment von Metric Capital Partners und ICS Partners die HTI nachhaltig gestärkt würde und damit die Unternehmensgruppe als Anbieter von Leichtbaukomponenten und -lösungen ausgebaut und langfristig abgesichert werden kann. Die HTI wird anlassbezogen über den Fortgang des Investorensuchprozesses berichten.

