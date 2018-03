Projekterfolg: Wiesner-Hager stattet europaweit neue Skoda Schauräume aus.

Altheim (OTS) - Der tschechische Automobilhersteller Skoda verpasst seinen 2500 Verkaufsstellen europaweit bis Ende 2015 ein neues Schauraum-Design. Wiesner-Hager wurde als Möbelhersteller für die Lieferung der Sitzmöbel auserkoren.

Das Einrichtungspaket des Rahmenvertrages umfasst Loungemöbel, Büro- & Konferenzstühle sowie Barhocker. Die ersten Pilotprojekte in Österreich, Deutschland, Frankreich und England wurden bereits beauftragt.

Mitentscheidend für den Zuschlag an Wiesner-Hager waren die guten langjährigen Erfahrungen, die Skoda in seiner Zentrale in Mladá Boleslav (Tschechien) bereits mit Wiesner-Hager gemacht hat. Das Innviertler Unternehmen ist schon seit 10 Jahren Partner von Skoda in Einrichtungsfragen und hat bislang schon mehr als 6000 Bürostühle geliefert. Ein besonderes Projekt war 2012 die Ausstattung der neuen Bistrobereiche des Skoda Museums am tschechischen Firmenhauptsitz.

Wiesner-Hager engagiert sich seit einigen Jahren sehr stark auf den CEE Märkten. Speziell in Tschechien, wo man nicht nur eine Vertriebsniederlassung in Prag sondern auch ein Produktionswerk in Humpolec betreibt, konnte sich Wiesner-Hager mit zahlreichen namhaften Referenzen (neben Skoda u.a. auch Nestle, Flughafen Prag, das berühmte Cafe Slavia oder das etwas andere Business Center "The Hub") eine starke Marktposition aufbauen. Dafür wurde das oberösterreichische Unternehmen kürzlich auch mit dem Cross Border Award 2013 der OÖ Wirtschaftskammer ausgezeichnet.

