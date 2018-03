ASFINAG: Zwei neue, moderne Rastplätze auf A 1 bei Wildenhag in Betrieb

Insgesamt 41 Stellplätze für Lkw und 43 für Pkw auf der West Autobahn bei St. Georgen

Ansfelden (OTS) - Das Ausbauprogramm der ASFINAG bei Rastplätzen entlang der Autobahnen und Schnellstraßen in Oberösterreich schreitet zügig voran. Nach Fertigstellung der neuen Rastplätze Enns Nord und Süd im Sommer dieses Jahres, gehen jetzt die beiden Rastplätze Wildenhag sowie Straß westlich der Anschlussstelle St. Georgen in Betrieb. "Die ASFINAG verfolgt damit konsequent ihr Rastplatzkonzept, nämlich die Errichtung großzügig angelegter Rastplätze mit sicherer und moderner Ausstattung", betont Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

Der "alte" Parkplatz Wildenhag Nord in Fahrtrichtung Salzburg wurde adaptiert und bietet nun Stellflächen für 24 Pkw und drei Busse. Der Parkplatz Wildenhag Süd gegenüber (Richtungsfahrbahn Wien) wurde zu einem Schwerpunktrastplatz ausgebaut, der künftig Rastplatz Straß benannt ist. 41 Lkw und 19 Pkw können dort Pause machen. Hier steht auch eine Infrastrukturzeile mit WCs, Dusche und Getränke- sowie Snackautomaten zur Verfügung. Sechs Millionen Euro hat die ASFINAG in die beiden neuen Rastplätze investiert.

Die Stellplatzbereiche für Pkw und Lkw sind großzügig voneinander getrennt. Durch die Schrägparkflächen ist ein bequemes Ein- und Ausparken insbesondere für Lkw gegeben. Hinzu kommen gesonderte Parkplätze für Menschen mit Handicap, Motorräder, Caravans und Busse. Der Rastplatz Straß bietet auch Internetzugang per W-LAN. Dieses kostenlose Onlineangebot ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Verkehrs-Infodiensten der ASFINAG, die für sämtliche Verkehrsteilnehmer von Interesse sind. Aktuelle Verkehrsmeldungen, Bilder von über 400 Verkehrskameras, Baustellen, das Wetter entlang der Fahrtroute und Hinweise zu wichtigen "Points of Interest" in der Umgebung (wie etwa Tankstellen, weitere Rastmöglichkeiten und vieles mehr) können über eine interaktive Straßenkarte einfach abgerufen werden. Informationen zur Videomaut für Pkw, die eine freie Fahrt durch Mautstellen ermöglicht, und ein Link zum Download der ASFINAG Verkehrs-Apps für Smartphones runden das Service-Portal ab, das automatisch als Startseite eingerichtet ist. Aber natürlich ist auch ganz "normales" Surfen auf den ASFINAG-Rastplätzen möglich.

Sichere Rastmöglichkeit

Neue ASFINAG-Rastplätze - derzeit sind bereits 41 in ganz Österreich in Betrieb - sind auch mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. An vielen Rastplätzen sind Defibrillatoren vorgesehen, jede Anlage verfügt neben einer ausreichenden Beleuchtung auch über eine Notrufsäule sowie Videoüberwachung. Die Kameras sind direkt in die jeweils zuständige Überwachungszentrale der ASFINAG eingebunden.

Übermüdung ist häufige Unfallursache Die Rastplatz-Offensive der ASFINAG ist einer von vielen Punkten im Verkehrssicherheitsprogramm des Unternehmens. Denn 30 Prozent aller tödlichen Unfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt wie Alkohol auf die Reaktionsfähigkeit. Studien zeigen, dass nach einer Nacht mit nur vier Stunden Schlaf die Reaktionszeit beim Autofahren mit 0,5 Promille im Blut vergleichbar ist. Eine Nacht ohne Schlaf ist mit 0,8 Promille gleichzusetzen. 20 Minuten "power Napping" reichen aus, um dem Körper für die nächsten zwei Stunden wieder ausreichend Konzentration, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit zu geben. Die ASFINAG schafft daher ausreichende und komfortable Möglichkeiten, um rechtzeitig eine Pause zu machen. Die Gesamtinvestition für diese beiden neuen Rastplätze beträgt sechs Millionen Euro.

