"Ö1 Open Innovation Forum" im ORF-RadioKulturhaus am 24.10.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 24. Oktober findet im RadioKulturhaus das "Ö1 Open Innovation Forum" statt, eine gemeinsame Veranstaltung von Ö1 und dem Zentrum für soziale Innovation (ZSI). Am Nachmittag gibt es ein World Café zum Thema "Soziale Innovationen in Österreich und Europa - Wie schafft man Grundlagen und Infrastrukturen?", ab 18.30 Uhr lautet das Motto "Landkarte einer neuen Zivilgesellschaft. Eine Reise mit Dialog, Austausch und Vernetzung".

Für das Ö1-Projekt "Innovation.Leben" haben Hörer/innen im heurigen Frühjahr an die 400 Projekte und Initiativen genannt, die auf innovative Weise dem Gemeinwohl dienen. Sichtbar geworden ist eine lebendige Zivilgesellschaft mit einer ermutigenden Bandbreite an Bürgerengagement, mit dem auf gesellschaftliche Probleme reagiert wird, neue soziale Impulse gesetzt und nachhaltige Lösungen für die Zukunft entwickelt werden. Das "Ö1 Open Innovation Forum" wird die Vielfalt an Projekten, die auf Non-Profit-orientierter Basis den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, nicht nur präsentieren. Es bietet auch eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen, für Dialog und Vernetzung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie soziale Innovationen in Zukunft noch wirkungsvoller unterstützt werden können, welche Modelle und Infrastrukturen ihnen nützen.

Das "Ö1 Open Innovation Forum" beginnt am Nachmittag mit einem "World Café", das die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Formulierung konkreter Vorschläge für neue Grundlagen und Infrastrukturen sozialer Innovationen in Österreich und Europa bietet. Im Mittelpunkt stehen dafür erforderliche "Infrastrukturen" und die Schaffung eines "Innovationssystems". Aktuelle Impulse kommen von internationalen Expert/innen der European School of Social Innovation (ESSI), die hier erstmals präsentiert wird. Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist bereits geschlossen.

Hauptpunkt der Abendveranstaltung "Landkarte einer neuen Zivilgesellschaft" - Begrüßung: Ö1 Programmchefin Bettina Roither, Keynotespeaker: Jürgen Howaldt, Technische Universität Dortmund - ist eine "Reise" in fünf Stationen und der Dialog darüber. Vertreter/innen der Projekte & Initiativen - u.a. von Bioparadeis; City Farm Schönbrunn; Wir gemeinsam; Tu was, dann tut sich was; Jugendrat Team OÖ; Grenzenlos Kochen; respekt.net und Ideenkanal -diskutieren mit den "Innovation.Leben"-Jurymitgliedern Kenan Güngör (Organisationsberater, internationaler Experte für Integrations- und Diversitätsfragen), Josef Hochgerner (wissenschaftlicher Leiter des ZSI) und Rita Trattnig (Politikwissenschafterin mit Schwerpunkt Zukunftsfähigkeit und Partizipation). Musikalisch begleitet wird die "Reise" von Wolfgang Schlögl aka I-Wolf.

Auf dieser "Reise" durch die Landkarte sozialer Innovationen entlang von fünf Themenstationen werden aktuelle Trends in Österreich reflektiert, die Innovation.Leben sichtbar gemacht hat: "Nachhaltig leben, essen und genießen" verbindet sich mit innovativen Modellen der Zusammenarbeit, des Wirtschaftens und der Nutzung von Ressourcen in kooperativen Lebensstilen, wie Foodcoops oder kollektives Gärtnern. Neue Formen des Teilens und Tauschens, alternative Konzepte der Nutzung von Zeit, Boden und Kapital sind mit der Leitidee einer "Gemeingüterökonomie" verbunden. Kulturelle Aufbrüche, regionale Impulse und Modelle der Partizipation haben eine Steigerung des "Bruttoregionalglücks" als Ziel. Sie schaffen Beschäftigungsmöglichkeiten abseits der größeren Ballungszentren, initiieren soziale Netzwerke, stärken das kulturelle Selbstbewusstsein und verbinden die Generationen. Bildungsinitiativen erschließen "Einstiege in die Wissensgesellschaft". Sie verknüpfen individuelle Förderung mit dem Leitbild der Inklusion und der gegenseitigen Bereicherung unterschiedlicher Kulturen und Wissensformen. Innovative Plattformen und Netzwerke der "Open Innovation" nützen Engagement und das "Wissen der Vielen" für konkrete soziale Anliegen und die Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte.

Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die "Sieger" eines Ideenwettbewerbes präsentiert, der im Rahmen des Ö1-Jahresschwerpunktes "Open Innovation" in Kooperation mit Neurovation.net auf der gleichnamigen Ideenplattform ausgeschrieben wurde. Die von der Community und einer Jury bestbewerteten Antworten auf die Fragen "Wo gibt es den größten Bedarf an sozialen Innovationen in Österreich?" und "Wie lassen sich soziale Innovationen am besten unterstützen?" sollen neue Impulse für Praktiken und Produkte, Serviceleistungen und Modelle bringen, die es wert sind, in der Gesellschaft etabliert und nachgeahmt zu werden. Geboten wird aber auch die Chance, eine Projektidee durch Crowdfunding finanzieren zu lassen.

Das "Ö1 Open Innovation Forum" findet am Donnerstag, den 24. Oktober 2013 im ORF-RadioKulturhaus statt. Die Anmeldung für das World Café ist bereits geschlossen, Anmeldungen für die Abendveranstaltung "Landkarte einer neuen Zivilgesellschaft. Eine Reise mit Dialog, Austausch und Vernetzung" - Beginn: 18.30 Uhr, Großer Sendesaal - sind noch möglich unter radiokulturhaus @ orf.at oder (01) 501 70-377. Der Eintritt ist frei. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter http://oe1.orf.at/openinnovationforum.

