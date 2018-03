Tatort Internet: Neue Versicherung gegen Cyber-Risiken in Österreich

Wien (OTS) - Mit zunehmender Digitalisierung, der Vernetzung von Geschäftsprozessen und immer komplexer werdenden Technologien wächst für Österreichs Unternehmen die Bedrohung aus dem Internet. In den letzten beiden Jahren machte bereits jede vierte Firma im deutschen Sprachraum mit Cyberkriminalität Bekanntschaft - von Datenmanipulation und Identitätsdiebstahl bis zu Sabotage und Betriebsspionage. Die Aufklärungsquote für "e-Crimes" liegt allerdings bei lediglich 25 Prozent, Tendenz weiter fallend. Eines der größten Probleme in diesem Zusammenhang - die mangelnde Versicherbarkeit - ist ab sofort behoben. Mit "Allianz Cyber Protect" bietet die Allianz eine Versicherungslösung an, die alle wesentlichen Risikoszenarien berücksichtigt und individuell und modular gestaltet werden kann.

Cybercrime im Vormarsch

Die Zahlen geben zu denken. In Österreich wurden laut Bundeskriminalamt im letzten Jahr mehr als 10.000 Fälle von Internet-Kriminalität zur Anzeige gebracht. In Unternehmen richten Cybercrimes im Durchschnitt Schäden von rund 400.000 Euro an, in Einzelfällen gehen diese in Millionenhöhe. Und ein Großteil der heimischen Unternehmen erwartet eine weitere Zunahme von e-Crime und IT-Sicherheitsproblemen in den kommenden Jahren. Nur 54 Prozent der größeren österreichischen Unternehmen berücksichtigen mögliche Internet-Attacken jedoch in ihrem Risikomanagement, warnt eine kürzlich publizierte KPMG-Studie.

Beängstigende Trends

"Cybercrime zeichnet sich durch hohe Dynamik aus. Die Täter sind innovativ, extrem anpassungsfähig und nutzen die aktuellsten Technologien. Die Angreifer agieren immer professioneller und fokussieren meist gezielt auf bestimmte Geschäftsbereiche oder Daten", betont Dr. Christopher Lohmann, CEO AGCS Germany & Central Europe, im Rahmen der Vorstellung der neuen Versicherungslösung in Wien. Neue Technologien wie Cloud Computing würden zudem neue Angriffsmöglichkeiten bieten, die Identifizierung von Tätern werde durch die steigende technische Komplexität immer schwieriger.

"Vorsorge und Versicherung in diesem Bereich sind somit ein Gebot der Stunde", so Lohmann. Wichtig in der Prävention wären eine Sensibilisierung im Unternehmen, gezieltes Monitoring, Datenanalysen und eine entsprechende Ausbildung der internen Task Force. Dennoch können sich Unternehmen auch bei guten IT-Sicherheitsstandards nicht hundertprozentig gegen Internet-Kriminalität schützen. Hier ist der Versicherer gefragt.

Individueller Versicherungsschutz für Unternehmen

Mit der Versicherungslösung "Allianz Cyber Protect" können sich Unternehmen jetzt erstmals umfassend gegen Gefahren aus dem Netz absichern. Gedeckt sind Schäden, die Firmen als Opfer von Internetkriminalität selbst erleiden oder für die sie von ihren Kunden haftbar gemacht werden können. "Die neue Cyberversicherung kombiniert Bausteine aus der Eigenschaden- und Drittschadenversicherung und bietet so einen effektiven Schutz gegen die wachsenden Gefahren aus dem Netz. Die Versicherungslösung lässt sich an die jeweiligen Bedürfnisse eines Unternehmens individuell anpassen", erklärt Mag. Severin Gettinger, Chief Underwriter AGCS Financial Lines Austria.

"Allianz Cyber Protect" beinhaltet Ertragsausfälle durch Betriebsstörungen ebenso wie die Kosten für die Wiederherstellung beschädigter oder zerstörter Daten, forensischer Untersuchungen oder Krisenkommunikation nach Hackerangriffen oder Datenschutzverletzungen. Zur Auswahl stehen drei Varianten, die sich in Prämienhöhe und Deckungsumfang unterscheiden. Mit einer Deckungssumme bis zu 10 Millionen Euro bietet die Standardversion einen breiten Schutz gegen alle wichtigen Cyberrisiken, erfordert aber nur eine schlanke Risikoprüfung vor Vertragszeichnung. Bei den Varianten "Allianz Cyber Protect Premium" und "Premium Plus" reicht die Deckung bis zu 50 Millionen Euro und umfasst auch selbst verschuldete Prozessschwächen oder Mitarbeiterfehler als Auslöser für IT-Ausfälle oder Datenpannen. Bei den Premium-Varianten erfolgt zudem eine ausführliche Vorabprüfung der IT-Prozesse des Unternehmens durch spezialisierte Risikoingenieure von AGCS.

Ausblick: Wachsender Markt

In den USA ist Cyberversicherung bereits ein fester Bestandteil des Versicherungsportfolios von Unternehmen und erreicht dort mittlerweile ein Prämienvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Europa hat hier durchaus Aufholbedarf, nicht zuletzt weil sich mit der geplanten Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung auch die Gesetzeslage in den kommenden Jahren erheblich verschärfen wird. "In den kommenden fünf Jahren erwarten wir am europäischen Markt ein Prämienvolumen von 700 bis 900 Millionen Euro", so Lohmann. Allianz Cyber Protect werde daher Zug um Zug auch in weiteren Ländern Europas und ab kommendem Jahr auch auf ausgewählten asiatischen und lateinamerikanischen Märkten eingeführt.

AGCS

Allianz Global Corporate & Specialty AG (AGCS) ist einer der führenden global tätigen Industrie- und Spezialversicherer mit mehr als 3.500 Mitarbeitern in 27 Ländern. Über das ausgedehnte Netzwerk der Allianz Gruppe bietet AGCS Versicherungslösungen in über 160 Ländern an.

