Hans Czettel-Förderungspreise werden am 8. November vergeben

Landesrat Androsch übernimmt Vorsitz im Förderverein

St. Pölten, (OTS/SPI) - Nach zwölf Jahren als Vorsitzender des "Hans Czettel Förderungspreises - Verein für Natur- und Umweltschutz in NÖ" schied kürzlich LAbg. a.D. Mag. Günther Leichtfried aus dieser Funktion aus. Seine Nachfolge tritt nun Landesrat Ing. Maurice Androsch an, der bei der vor wenigen Tagen stattgefundenen Generalversammlung des Vereins einstimmig in dieses Amt gewählt wurde.

Bereits zum 30. Mal wurden im Vorjahr die Hans Czettel-Förderungspreise für herausragende Leistungen im Natur- und Umweltschutz verliehen. Hunderte vorbildliche Projekte von Organisationen, Vereinen, Schulen oder Einzelpersonen wurden in dieser Zeit vor den Vorhang gebeten und ausgezeichnet. "Besonders erfreulich ist jedes Jahr die starke Beteiligung der vielen Kinder und Jugendlichen, für die der nachhaltige Schutz unserer Natur eine große Herzenssache ist", dankt Androsch auch seinem Vorgänger Günther Leichtfried für seinen unermüdlichen Einsatz im Geiste Hans Czettels.

Hans Czettel wurde am 20. April 1923 geboren. Er bekleidete verschiedene Funktionen: So war er von 1953 bis 1969 Nationalratsabgeordneter und von 1964 bis 1966 Bundesminister für Inneres. Vom 13. Februar 1969 bis zum 27. September 1980 war er Landeshauptmannstellvertreter von Niederösterreich und setzte sich dabei besonders für den Natur- und Umweltschutz ein. Heuer findet die Verleihung des Hans Czettel-Förderungspreises am 8. November im Sitzungssaal des NÖ Landhauses statt.

