ORF-"Pressestunde" mit Matthias Strolz, Klubobmann NEOS

Wien (OTS) - NEOS-Klubobmann Matthias Strolz ist am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde".

Gleich bei ihrem ersten Antreten bei der Nationalratswahl haben die NEOS den Sprung ins Parlament geschafft. Sie erreichten fünf Prozent und neun Mandate. Damit wird es nach dem Scheitern des BZÖ auch in Zukunft sechs Parteien im Parlament geben. Matthias Strolz wurde diese Woche einstimmig zum Klubobmann gewählt. Was möchte er mit seinem Team erreichen? Welche Veränderungen braucht das Land aus seiner Sicht? Warum will er sich nicht mit der Oppositionsrolle zufrieden geben? Und wie definiert er die Begriffe "liberal" und "neoliberal"? Die Fragen stellen Karin Strobl, Regionalmedien Austria, und Thomas Langpaul, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

