NR-Präsidentin Prammer tief betroffen über den Tod Peter Schieders

Prammer: Schieder hat einen bleibenden Beitrag zur Stärkung des internationalen Ansehens Österreichs geleistet

Wien (PK) - Sie empfinde tiefe Betroffenheit, erklärte Nationalratspräsidentin Barbara Prammer angesichts der Nachricht vom Ableben des ehemaligen Abgeordneten Peter Schieder: "Er war ein überzeugter Parlamentarier: leidenschaftlich in der Debatte, beherzt und konsequent in der Auseinandersetzung, jedoch stets bemüht um die Sache und um konstruktive Lösungen."

Ein Schwerpunkt in der Arbeit Schieders sei in der Außenpolitik gelegen, so Prammer. Als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Nationalrats habe er Akzente gesetzt und wichtige internationale Kontakte auf parlamentarischer Ebene geknüpft. Darüber hinaus gehörte Schieder viele Jahre der Parlamentarischen Versammlung des Europarates an, deren Präsident er von 2002 bis 2005 war. "Seine reiche Erfahrung und seine außenpolitische Expertise wurden nicht nur in seiner Fraktion anerkannt, sondern wurden über Parteigrenzen hinweg geschätzt," führte die NR-Präsidentin aus. Peter Schieder hat einen bleibenden Beitrag zur Stärkung des internationalen Ansehens Österreichs geleistet. So komme in dieser Stunde zur Trauer große Dankbarkeit für das vielfältige politische Wirken Peter Schieders, so Prammer.

"Wir verlieren nicht nur einen profilierten Politiker, sondern einen guten Freund. Unsere Anteilname ist bei seiner Familie und den vielen, die Peter Schieder verbunden waren", sagte Prammer.

Peter Schieder - ein Leben für die parlamentarische Demokratie

Peter Schieder wurde am 20. August 1941 in Wien geboren. Nach der Volksschule wechselte er auf das Gymnasium und maturierte 1960, um sodann ein Jus-Studium zu beginnen. Wenn er dieses auch nicht beendete, so kam Schieder später doch zu akademischen Ehren, als er 2004 von der Universität Bukarest ein Ehrendoktorat für Politikwissenschaften verliehen bekam.

Schon früh zog es Schieder in die Politik. Er trat der Sozialistischen Jugend bei, für die er alsbald journalistisch tätig wurde. 1962 übernahm er die Chefredaktion des Zentralorgans der SJ, "Trotzdem", dem er ein zeitgemäßes Image verpasste. Zwei Jahre später wurde er als Nachfolger von Peter Strasser und Heinz Nittel zum dritten Verbandsobmann in der Geschichte der SJÖ gewählt. Auch im internationalen Feld bewährte sich Schieder, der im Rahmen der Sozialistischen Jugendinternationale IUSY eine bedeutende Stellung einnahm.

Die parlamentarische Tätigkeit Schieders begann im März 1970, nachdem er als Jugendkandidat der SPÖ in den Nationalrat gewählt wurde, wo er sich alsbald auch als Umweltexperte einen Namen machte. Sein damaliger Klubobmann Leopold Gratz holte ihn denn auch 1973 in den Wiener Stadtsenat, wo Schieder das Amt des Umweltstadtrats übernahm, das er in der Folge elf Jahre lang ausübte. In seine Amtszeit fielen so bedeutende Maßnahmen wie die Errichtung der Donauinsel, die WIG 74, der Ausbau des Grüngürtels und die Hebung der Gewässerqualität.

Im September 1984 kam es zu einem umfangreichen Revirement in der SPÖ. Bundeskanzler Fred Sinowatz bildete seine Regierung grundlegend um und holte Leopold Gratz als Außenminister in sein Kabinett, während der bisherige Unterrichtsminister Helmut Zilk Gratz als Bürgermeister nachfolgte. Peter Schieder schied gleichfalls aus der Stadtregierung aus und übersiedelte wieder in den Nationalrat, wobei er gleichzeitig des Posten des Zentralsekretärs der SPÖ übernahm. Dieses Amt übte er bis zum Parteitag im Mai 1988 aus, bei dem Sinowatz durch Franz Vranitzky als Parteiobmann abgelöst wurde.

Schieder konzentrierte sich ab diesem Zeitpunkt auf seine parlamentarische Arbeit. Er wurde stellvertretender Klubobmann der SPÖ und in der Folge außenpolitischer Sprecher seiner Partei. Seit 1994 hatte er im Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrates den Vorsitz inne. Ein Jahr später wurde er zudem Fraktionsvorsitzender der sozialdemokratischen MandatarInnen im Europarat, eine Funktion, die er 2002 niederlegte, als er Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wurde. Zudem vertrat er Österreich in der IPU und war lange Jahre Leiter der österreichischen Delegation bei der COSAC.

Innerhalb seiner Partei hatte Schieder zahlreiche wichtige Ämter inne, so gehörte er dem Bundes- und dem Wiener Landesparteivorstand an und amtierte viele Jahre als Vorsitzender der Penzinger SPÖ. Auch dem Journalismus blieb Schieder in vielerlei Formen verbunden, so war er unter anderem 27 Jahre lang Mitglied des ORF-Kuratoriums. 2006 schied Schieder aus seinem Amt, doch ging sein Name der Politik nicht verloren. Sein Sohn Andreas übernahm die Vertretung des Bezirks im Nationalrat und avancierte später zum Staatssekretär im Finanzministerium. (Schluss) red

