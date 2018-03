Vassilakou: Tiefe Betroffenheit anlässlich des Todes von Peter Schieder

Prägender Politiker hinterlässt große Lücke

Wien (OTS) - "Ich möchte den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aussprechen", so Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin. "Mit Peter Schieder hat Wien und Österreich eine prägende politische Persönlichkeit verloren. Er hinterlässt eine große Lücke. In seinen zahlreichen verantwortungsvollen Rollen hat Peter Schieder die Wiener Kommunalpolitik, aber auch die europäische Politik entscheidend mitgeprägt. In seine Zeit als Wiener Umweltstadtrat fallen so wichtige Themen wie der Bau der Donauinsel oder der Ausbau des Grüngürtels. Unser ganzes Mitgefühl gilt jetzt seinen Angehörigen."

