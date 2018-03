FP-Strache/Gudenus: Werden Peter Schieder in guter Erinnerung behalten

Mit ihm ist ein aufrechter Sozialdemokrat verstorben, der es geschafft hat, Zeichen zu setzen

Wien (OTS/fpd) - Peter Schieder, Vater des Staatssekretärs Andreas Schieder, ist heute nach schwerer Krankheit verstorben. Er hat jahrzehntelang die österreichische Politik maßgeblich mitgestaltet. 1970 als damals jüngster Abgeordneter in den Nationalrat entsandt, wechselte er schon drei Jahre später als Umweltstadtrat in die Wiener Kommunalpolitik. "Und er hat hier Zeichen gesetzt. Ihm verdanken wir etwa die Errichtung der Donauinsel oder den Ausbau des Grüngürtels", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Schließlich kehrte Schieder wieder in den Nationalrat zurück, wurde außenpolitischer Sprecher und Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses, von 2002 bis 2005 sogar Präsident der parlamentarischen Versammlung des Europarats. FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache: "Er hat unser Land international würdig vertreten und sich einen Ruf als Brückenbauer erarbeitet. Peter Schieder war einer der Großen in der Sozialdemokratie, den auch wir Freiheitliche immer in guter Erinnerung behalten werden." (Schluss)

