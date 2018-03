ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka zum Ableben von Peter Schieder

Wien (OTS) - Tief betroffen zeigt sich ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka vom plötzlichen Ableben des langjährigen SPÖ-Politikers Peter Schieder.

"Peter Schieder war ein Politiker, der über die Parteigrenzen hinaus geachtet und respektiert wurde. Er hat nicht nur in Wien als amtsführender Stadtrat über viele Jahre gewirkt, sondern sich auch auf internationaler Ebene als Präsident der parlamentarischen Versammlung des Europarats bleibende Verdienste erworben. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at