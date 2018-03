Bundeskanzler Faymann tief betroffen über das Ableben von Peter Schieder

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann trauert um den verstorbenen SPÖ-Politiker Peter Schieder, der am Freitag seiner schweren Erkrankung erlegen ist. "Ich habe Peter Schieder als begeisterten und beharrlichen Kämpfer für sozialdemokratische Anliegen - ganz besonders auf internationaler Ebene - kennengelernt. Mit ihm verlieren die österreichische und die europäische Sozialdemokratie eine herausragende Persönlichkeit. Mein tiefstes Mitgefühl gehört den Angehörigen des Verstorbenen", sagte Werner Faymann am Freitag in einer ersten Reaktion gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Schieder habe internationaler Solidarität und internationalem Engagement stets einen besonders hohen Stellenwert eingeräumt. "Die Sozialdemokratie wird Peter Schieders Verdiensten und Wirken ein würdiges Andenken bewahren", betonte der Kanzler. 25 Jahre lang wirkte Peter Schieder als Abgeordneter im Nationalrat, 22 Jahre lang drückte er auch der Parlamentarischen Versammlung des Europarates seinen Stempel auf, deren Präsident er von 2002 bis 2007 war. Nach seinem Vorsitz in der Sozialistischen Jugend von 1964 bis 1972, gestaltete Schieder als amtsführender Stadtrat in der Wiener Landesregierung maßgeblich die Politik in der Bundeshauptstadt mit. (Schluss) mo/sc

