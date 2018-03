"Hohes Haus" am 13. Oktober über die EU-Wahl

Studiogast: Katrin Auel, Europaexpertin des Instituts für Höhere Studien, IHS

am Sonntag, dem 13. Oktober 2013

Fehlstart

Kaum ins Parlament gewählt, kämpft das Team Stronach gleich an mehreren Fronten gegen Auflösungs- und Abspaltungstendenzen. Es geht zum einen um das Geld, zum anderen um den Führungsstil des Parteigründers und Finanziers Frank Stronach. Dieser will sich zwar langsam aus der Politik zurückziehen, sein Mandat aber trotzdem annehmen und am 29. Oktober in den Nationalrat einziehen. Claus Bruckmann über Frank Stronach als gewählten Mandatar und die Zerreißprobe seiner jungen Partei.

Ach Europa!

Die Nationalratswahl ist kaum geschlagen, da rüsten die Parteien schon für die nächste bundesweite Wahl: Im Mai 2014 werden die österreichischen Vertreter für das EU-Parlament gewählt. Und während europäische Themen im Nationalratswahlkampf dieses Mal kaum eine Rolle gespielt haben, müssen sich die Parteien für den kommenden Wahlgang etwas einfallen lassen, denn die Skepsis gegenüber der Europäischen Union nimmt in Österreich zu. Warum das so ist und wie dieser Entwicklung gegenzusteuern wäre, hat Bettina Tasser zu ergründen versucht.

Gast im Studio ist Katrin Auel, Europaexpertin des Instituts für Höhere Studien, IHS.

Ausweitung der Kontrolle

Die Koalitionsverhandlungen haben zwar noch nicht begonnen, Koalitionsbedingungen sind aber schon bekannt. Und zwar von allen Parteien. Was die Opposition eint, ist die Forderung nach Ausweitung der parlamentarischen Kontrollen. Also das Minderheitenrecht auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Prinzipiell sind alle Parteien dafür, doch ob es dann auch so kommt? Dagmar Wohlfahrt hat recherchiert.

Schocktherapie

Mit Verkaufseinschränkungen, Verboten von Zusatzstoffen und mit drastischen Darstellungen auf den Zigarettenschachteln will die EU den Rauchern ihr Laster abgewöhnen. Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament diese Woche die verschärfte Tabakrichtlinie verabschiedet. Die heftige Art und Weise dieser "Therapieform" stößt aber nicht nur auf Zustimmung. Cornelia Primosch war für das "Hohe Haus" in Straßburg.

