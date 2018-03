Neugestaltung Schwedenplatz: Leitbild ist fertiggestellt

Vassilakou und Stenzel unterzeichneten Leitbild als Basis für Gestaltungswettbewerb

Wien (OTS) - Schwedenplatz und Morzinplatz werden in den nächsten Jahren neu gestaltet. Zwischen Juni 2012 und Jänner 2013 konnten Bürgerinnen und Bürger online und vor Ort ihre Ansprüche an den Platz einbringen. "Zentral für die Wienerinnen und Wiener ist mehr Platz, erlebbares Grün und ein Ort, an dem auch Eltern gerne mit ihren Kindern hingehen. Es war mir wichtig die BürgerInnen von Beginn an einzubinden. Ihre Vorstellungen und Ideen sind jetzt gemeinsam mit den Ergebnissen einer Sozialraumanalyse und einer Verkehrsuntersuchung in das Leitbild eingeflossen, das wir gemeinsam mit ExpertInnen und Bezirk erarbeitet haben. Ich bin froh über dieses hervorragende Leitbild, das breiteste Unterstützung findet", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. "Das Leitbild für den Schwedenplatz/Morzinplatz ist eine wichtige Grundlage zur Verbesserung dieses urbanen Raumes, der bisher ein stiefmütterliches Dasein gefristet hat. In diesem Sinne begrüße ich die Erstellung des Leitbildes, zu dem auch die Bürger und Bürgerinnen des 1. Bezirks eingebunden waren und hoffe auf eine zügige Projektumsetzung durch einen profunden und professionellen Wettbewerb", sagt Ursula Stenzel, Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt.

Mit dem Leitbild werden die wichtigen Themen aus BürgerInnenbeteiligung und ExpertInnenwissen aufgegriffen und festgeschrieben: Es beinhaltet Grundsätze wie mehr konsumfreie Flächen, bessere Orientierung am Platz sowie eine neue Verkehrslösung, die den NutzerInnen gerecht wird. Die bestehenden Bäume bleiben auch nach einer Umgestaltung erhalten. Zusätzlich werden andere Pflanzen in der Gestaltung eingesetzt. Am Morzinplatz sollen betretbare Grünflächen zum Aufenthalt einladen. Die neue Gestaltung soll für gute Orientierung am gesamten Platz sorgen. Abends und nachts soll ein durchgehendes Beleuchtungskonzept Sicherheit und gute Überschaubarkeit bieten. Der Schwedenplatz bleibt auch in Zukunft einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Wiens. Am neuen Schwedenplatz sollen FußgängerInnen Vorrang haben. Der motorisierte Individualverkehr soll eingeschränkt werden, mit Ausnahme des Lieferverkehrs. Im Zuge der Neugestaltung soll ein Bewirtschaftungskonzept erstellt werden, das ausreichend konsumfreie Flächen vorsieht und festlegt, wo kommerziell genutzte Flächen liegen sollen.

In einer Ausstellung am Schwedenplatz (Ecke Rotenturmstraße) werden die Ergebnisse von 11. bis 30. Oktober 2013 zu sehen sein. Für nähere Informationen stehen zudem donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr Info-Tische bereit.

Der Leitbild-Folder steht ab sofort als Download zur Verfügung und kann im Webshop Stadtentwicklung bestellt werden.

Weitere Informationen zum Projekt unter: www.schwedenplatz.wien.at

