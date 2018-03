BZÖ gedachte Jörg Haider am 5. Todestag

"Auf sein Wort konnten sich die Menschen verlassen"

Wien/Klagenfurt (OTS) - Das BZÖ gedachte gestern sowohl an der Unfallstelle in Lambichl als auch an der Grabstätte im Bärental seinem Gründer und langjährigem Bündnisobmann Landeshauptmann Jörg Haider.

"Jörg Haider hat den Grundstein für unser Bündnis als offene Wahlplattform gelegt. Viele seiner über 30 Jahre formulierten Ziele für Österreich sind nach wie vor Bestandteil der politischen Diskussion. Er war neben Figl, Schärf und Kreisky einer der prägendsten Politiker der zweiten Republik", so der designierte BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz im Rahmen seines Gedenkens an der Unfallstelle.

Die Schwester Jörg Haiders Abg. Ursula Haubner sprach in sehr persönlichen Worten über ihren Bruder "Ich stehe hier in dankbarer Erinnerung an meinen Bruder, einen der mutigsten Politiker des Landes, der gegen starre verkrustete Systeme und die Parteibuchwirtschaft gekämpft hat. Im Mittelpunkt seiner Arbeit standen immer die Menschen. Er war ein Politiker der sein Wort auch eingehalten hat. Das erklärt auch die überaus große Sympathie fünf Jahre nach seinem Tod", so Haubner.

An den Gedenkfeierlichkeiten nahmen weiters Abg. Peter Westenthaler, Abg. Sigi Dolinschek, die Kärntner Landtagsabgeordneten Johanna Trodt-Limpl und Willi Korak, Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann, Landesobleute und Kommunalpolitiker des BZÖ teil.

