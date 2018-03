Schennach: Demokratiepolitische Entwicklungen trotz ungelöster Konflikte in Aserbaidschan

Trotz 20 Jahre eingefrorener Konflikte im Kaukasus sind bei den Wahlen positive Entwicklungen deutlich sichtbar

Wien (OTS/SK) - "Die OSZE ist mit ihrer Totalkritik für bestimmte Länder ihrer Rolle treu geblieben", sagt SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach, der für den Europarat die Präsidentenwahlen beobachtete. Und weiter: "Interessant ist nur, dass dies weder die Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Europarates noch des Europäischen Parlaments in dieser Form mittragen und nachvollziehen können". Laut Schennach müsse man positiv zur Kenntnis nehmen, dass sich die Region in den letzten drei bis fünf Jahren trotz der nach wie vor nicht gelösten Konflikte (Nargoni Karabach, Absachien, Ossetien) demokratiepolitisch weiterentwickelte.****

"Natürlich war es eine Präsidentenwahl in einem Land, in dem die Präsidentenfamilie omnipräsent ist", so Schennach. Der Wahlsonntag sei aber vor allem dank der vielen Frauen, die die Wahllokale zu 90 Prozent personell beschickten, als überwiegend positiv zu bewerten. "Ohne Zweifel gab es einige Mängel, aber keine dermaßen gravierenden, dass über diese Wahl so ein negatives Urteil gesprochen werden muss und die auch nicht das Wahlergebnis auch nur annähernd verzerrten", betont Schennach. Für Aserbaidschan wäre, so Schennach, konstruktive Kritik wichtig. "Für die OSZE wäre es nützlich, wieder in der Gemeinschaft mit dem Europarat und dem Europäischen Parlament die Wahlbeobachtungen durchzuführen", fordert Schennach. Schennach war in den letzten Jahren bei allen Wahlen im Kaukasus Wahlbeobachter. (Schluss)sc/mo

