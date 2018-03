Wie sicher sind Österreichs Kinder?

Wien (OTS) - Ob im Straßenverkehr, am Spielplatz oder in den eigenen vier Wänden: Unfälle sind die Todesursache Nr. 1 bei Kindern. Gezielte Aufklärungskampagnen und einfache Sicherheitsmaßnahmen eignen sich besonders, um Unfälle von Kindern zu vermeiden und eine sichere Umwelt zu schaffen.

Alle drei Minuten verunglückt in Österreich ein Kind. Das bedeutet rund 164.000 Kinderunfälle ereignen sich jährlich. Alle eineinhalb Wochen stirbt dabei ein Kind. Damit gehören Unfälle zu den höchsten Gesundheitsrisiken für Kinder. "Während kleine Verletzungen bei Spiel und Sport zur Entwicklung eines Kindes dazu gehören, sind jene Unfälle, bei denen Kinder aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen sterben oder bleibende Schäden davon tragen besonders bestürzend", so VVO-Vizepräsident Dr. Peter Thirring: "Im Jahr 2012 verunglückten 28 Kinder unter 15 Jahren tödlich. 10 Kinder kamen davon im Straßenverkehr ums Leben, 5 Kinder ertranken, 2 Kinder stürzten tödlich. Viele tragische Unfälle könnten durch Präventivmaßnahmen vermieden, die meisten dieser Leben gerettet werden", so Thirring.

Kindersicherheit: Österreich an zehnter Stelle im EU-Vergleich Beim Thema Kindersicherheit rangiert Österreich im EU-Vergleich an zehnter Stelle (Child Safety Report 2012/31 Länder). "Trotz positiver Erfolge sind noch viele Anstrengungen notwendig, wenn wir zur Spitze Europas aufschließen wollen", so Thirring.

"Bis zu 100.000 Kinderunfälle jährlich wären in Österreich vermeidbar!"

KFV-Analysen von Kinderunfällen zeigen, dass 75 Prozent der Unfälle zu Hause und in der Freizeit passieren (ca. 125.000 verletzte Kinder unter 15 Jahren im Jahr 2012), 24 Prozent ereignen sich in der Schule (2012: ca. 40.000 Schülerunfälle) und 2 Prozent sind Verkehrsunfälle (2012: rd. 2.900 verletzte Kinder). Mehr als jeder zweite Unfall (54 Prozent) ereignet sich in der Regel in den eigenen vier Wänden oder in der näheren Wohnumgebung. Die häufigste Unfallart sind Stürze, die u.a. Knochenbrüche (47 Prozent), gefolgt von Prellungen (15 Prozent) und offenen Wunden (11 Prozent) nach sich ziehen können. "Bis zu 100.000 Kinderunfälle wären durch vorbeugende Maßnahmen vermeidbar", erläutert Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV.

Gezielte Präventionsprogramme eignen sich besonders gut, um mit relativ geringen Mitteln eine hohe Wirkung zu erzielen. "Durch die Analyse von Örtlichkeiten bzw. Situationen mit besonderer Unfallhäufigkeit können Unfallursachen im Vorfeld erkannt und potentielle Gefahrenquellen wirksam entschärft werden, noch bevor etwas passiert", erklärt Thann.

So sind Säuglinge und Kleinkinder vor allem von Unfälle zu Hause betroffen: Stürze vom Wickeltisch oder Treppen, Verbrühungen mit heißen Flüssigkeiten oder - besonders dramatisch - Ertrinken z.B. in der Badewanne oder im Gartenteich. Vorschulkinder verunfallen am Häufigsten im häuslichen Bereich, in der Freizeit und im Straßenverkehr. Bei den tödlichen Unfällen stehen nach dem ersten Lebensjahr die Verkehrsunfälle an vorderster Stelle. Jüngere Kinder sind vor allem als Mitfahrer im Auto betroffen. Ab dem Schulalter geraten sie u.a. als Fußgänger oder Radfahrer in Gefahr.

Prävention wirkt!

"Dass die Anzahl der tödlichen Kinderunfälle seit dem Jahr 2002 beinahe um die Hälfte zurückgegangen ist zeigt, welche hervorragenden Erfolge durch gezielte Präventionsarbeit möglich sind", erläutert Dipl.-Ing. Peter Vavken, Generaldirektor der AUVA. Die Herausforderung in der Präventionsarbeit für Kinder liegt darin, die Maßnahmen genau auf das Alter und die Fähigkeiten der Kinder abzustimmen: "Wir haben Kindergartenpädagoginnen verschiedene Figuren entwerfen lassen. Anschließend durften die Kinder selbst wählen und haben sich für einen kleinen Biber und einen Drachen entschieden -Bibi und Kiki, unsere Sicherheitsexperten." Besonders wichtig ist, bereits bei den Kleinsten mit Präventionsmaßnahmen zu beginnen. "Das ist der effektivste Weg der Vorsorge. Wer bereits als Kind ein gutes Sicherheitsempfinden erlernt, behält es ein Leben lang", so Vavken über die Grundlagen erfolgreicher Kindersicherheitsprogramme.

Wussten Sie, dass...

... im Jahr rund 164.000 Kinder einen Unfall erleiden (Durchschnitt 2010-2012)?

... fast alle eineinhalb Wochen ein Kind bei einem Unfall stirbt und damit Unfälle zu den höchsten Gesundheitsrisiken für Kinder gehören? ... Kinderunfälle nicht in erster Linie den Straßenverkehr betreffen, sondern häufiger in der Schule, zu Hause und in der Freizeit passieren?

... dass mindestens 10 tödliche Kinderunfälle pro Jahr vermeidbar wären!

... ein Rauchwarnmelder nur etwa 10 Euro kostet, dafür aber Ihr und das Leben Ihres Kindes retten kann?

