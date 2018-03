LIVE24-Familie mit mehreren tausend Unique Usern pro Tag!

Beta-Phase beendet: CARLIVE24, ICHHABS24, IMMOLIVE24 und JOBLIVE24 sind nun mit ihrer offiziellen Version online. Jetzt kann jeder - privat und gewerblich - GRATIS inserieren.

Wien (OTS) - Bereits während der Beta-Phase hat sich der Erfolg der LIVE24-Familie abgezeichnet: In kürzester Zeit hat sich die Zahl der Inserate auf den verschiedenen Plattformen deutlich erhöht - etwa bei CARLIVE24 auf mehr als 25.000 Fahrzeuge und rund 380.000 Ersatzteile oder bei IMMOLIVE24 auf über 17.000 Häuser, Wohnungen und Grundstücke.

Damit ziehen die einzelnen Plattformen schon heute pro Tag bis zu 3.000 Unique User an, in den nächsten Wochen wird sich die Zahl voraussichtlich auf 5.000 erhöhen - mit klar steigender Tendenz! "Das ist nur wenige Monate nach dem Start schon eine große Leistung", zeigt sich der Betreiber der LIVE24-Seiten, Robert Herbst, hocherfreut.

Diese sehr gute Reichweite wird auch durch die zunehmende Vernetzung und eine speziell auf die Zielgruppen zugeschnittene Werbung gefördert. Davon können derzeit alle Inserenten - also sowohl die privaten als auch die gewerblichen - ohne irgendeine Verpflichtung profitieren: Denn wirklich alle Anzeigen auf www.at.CARLIVE24.com, www.ICHHABS24.com, www.at.IMMOLIVE24.com und www.at.JOBLIVE24.com sind bis zum 31. Dezember 2013 kostenlos!

Deshalb richtet sich die LIVE24-Familie jetzt mit ihrer Einladung insbesondere an alle Händler von Gebrauchtwagen, Verkäufer aus dem Kleinwarenbereich wie Antiquariate oder Second-Hand-Shops, an alle Immobilienmakler und an alle Unternehmen, die Arbeitnehmer suchen:

Testen Sie jetzt CARLIVE24, ICHHABS24, IMMOLIVE24 und JOBLIVE24 und sparen Sie dabei bares Geld!

Über CARLIVE24

CARLIVE24 ist das neue Webportal fürs gebrauchte Traumauto in ganz Österreich - und verfügt schon jetzt über die größte Online-Ersatzteil-Datenbank Österreichs auf einer solchen Web-Plattform. Weiters punktet CARLIVE24 mit seiner Schnelligkeit und Aktualität.

Dank individueller Suchfunktionen und der Userfreundlichkeit findet man auf CARLIVE24 rasch sein Traumauto. Und in nur fünf Schritten stellen private und gewerbliche Verkäufer ihr Angebot online.

CARLIVE24 ist gleichwohl noch viel mehr als der Online-Marktplatz:

Als Partner der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) widmet CARLIVE24 seine Aufmerksamkeit auch der Sicherheit auf Österreichs Straßen. Regelmäßig wird es deshalb auf der Homepage Infos und Tipps zum Thema geben, damit man sicher daheim und an seinem Ziel ankommt.

Über ICHHABS24

ICHHABS24 ist das neue, bemerkenswerte Kleinanzeigenportal für alles von A wie Audiotechnik, Aquarien und Arbeitskleidung bis Z wie Zahnpflege, Zeichnen und Zimmerpflanzen. Dieser auf den ersten Blick klassische Online-Marktplatz will alles andere als alltäglich sein und bietet zukünftig einfach alles, was das Herz begehrt.

ICHHABS24 ist schnell! Nach einem Minimum an Klicks heißt es so ganz fix: "ICH HABS!" Genau das ist das Ziel der ICHHABS24-Macher:

Kein unnötiger Schnickschnack! Vielmehr übersichtlich und auf das wirklich Wesentlich beschränkt, soll jeder möglichst einfach und schnell das finden, was er sucht. Und die Verkäufer stellen in wenigen Schritten ihr Angebot online.

Über IMMOLIVE24

IMMOLIVE24 ist das außergewöhnliche Webportal für die Traumimmobilie in ganz Österreich. Ein Highlight von IMMOLIVE24 sind die bemerkenswerten Möglichkeiten der Immobiliensuche, die für jeden Such-Typ den idealen Weg zu Traumhaus und -wohnung eröffnen:

Schnellsuche, Kategorie-Auswahl, Bundesland-Optionen und und und. IMMOLIVE24 verzichtet bewusst auf unnötiges Beiwerk: Jeder kommt auf dieser Plattform mit möglichst wenigen Klicks schnell und sicher an sein Ziel - die Wohnung nach Wunsch, das Haus seiner Träume, das perfekte Ladenlokal fürs Geschäft ... Und das bei einem Maximum an Auswahlkriterien!

Weiters stellen private und gewerbliche Verkäufer in nur fünf Schritten ihr Angebot online. Neben Aktualität und Userfreundlichkeit punktet IMMOLIVE24 zukünftig als Forum für Themen rund um die eigenen vier Wände - sowohl für Eigentümer als auch für Mieter.

Über JOBLIVE24

JOBLIVE24 führt Menschen zusammen: Denn auf diesem neuen Arbeitsmarktportal für ganz Österreich treffen sich Arbeitgeber und Jobsuchende, um schon bald in eine gemeinsame Zukunft zu starten. So leistet JOBLIVE24 einen wesentlichen Beitrag dafür, dass jeder möglichst rasch seinen Traumjob findet.

JOBLIVE24 ist kinderleicht! Mit möglichst wenigen Klicks gelangt der Jobsuchende an sein Ziel. Weiters ist JOBLIVE24 individuell! Denn der Suchende kann zwischen drei verschiedenen Einstiegen in seine Recherche wählen: Schnellsuche, Stichwortsuche und Kategorie-Auswahl. Und JOBLIVE24 bietet noch mehr: Demnächst wird es auf diesem Portal auch wertvolle Tipps rund um die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch geben.

