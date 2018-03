FPÖ-Schratter: SPÖ-Bürgermeister Ebner wegen Untreue und Amtsmissbrauch vor Gericht

Amtsgeschäfte sind umgehend ruhend zu stellen - Kein Einzelfall in der SPÖ - "Top Team" RH-Bericht wird mit Spannung erwartet

Klagenfurt (OTS) - Im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren gegen den SPÖ-Bürgermeister von Stall im Mölltal, Peter Ebner, welcher sich wegen Amtsmissbrauch und Untreue vor Gericht verantworten muss, fordert die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter eine sofortige Ruhestellung seiner Funktion. "Ebner hat mit sofortiger Wirkung seine Amtsgeschäfte an seine Stellvertreterin zu übergeben. Es ist nicht tragbar, dass der SPÖ-Politiker weiter Schaden auf Kosten der Gemeinde anrichten könnte", fordert Schratter Konsequenzen.

Parteichef Peter Kaiser habe die Linie vorgegeben, dass Funktionsträger in der SPÖ bei Anklage ihr Mandat ruhend zu stellen haben. "Ebner soll sich daran halten und den einzigen richtigen Schritt setzen", so Schratter. Nachdem die SPÖ nach der erstinstanzlichen Verurteilung ihres Top-Funktionärs Anton Kalidz, welcher Gelder in Millionenhöhe verspekuliert und Dutzende Kollegen um ihre Ersparnisse gebracht hat, immer wieder in die Schlagzeilen gerate, dürfe man bereits gespannt sein, was der Rechnungshofbericht zur SPÖ-Top-Team-Causa ans Tageslicht befördern werde.

Wochenlang wartet die Öffentlichkeit bereits auf den brisanten Inhalt dieses Berichtes. "Lange genug hat Kaiser diesen Bericht unter Verschluss gehalten. Er wird sich hier nun endlich gegenüber den Kärntnerinnen und Kärntnern verantworten müssen und zu seinem Wort, er werde bei Anklage sein Amt zur Verfügung stellen, stehen", schließt Schratter.

