Neues Dialog-Forum "POLIS 21": Urban Interventions gestartet

Wien (OTS) - Gestern, am 10. Oktober 2013, hat zum ersten Mal "POLIS 21: Urban Interventions" stattgefunden. Das neue Dialog-Forum wurde in Kooperation mit VIENNAFAIR The New Contemporary, RDI Moskau, Next Edition Partners Wien und Triad Berlin entwickelt. ArchitektInnen, StadtplanerInnen und StadtentwicklerInnen, RegierungsvertreterInnen und UnternehmerInnen aus West- und Osteuropa haben auf der VIENNAFAIR über die Rolle der Kunst und Kultur in den wachsenden urbanen Regionen diskutiert.

Zum Thema "Cultural Economy and Development" hat Christoph Thun-Hohenstein (Direktor MAK Wien) mit den Panelisten Francesca Habsburg (Kunst-Expertin und Sammlerin), Martin Heller (Humboldt-Forum, Berlin), Norbert Kettner (Geschäftsführer Wien Tourismus), Vasif Kortun (Programmdirektor SALT Istanbul) und Jochen Sandig (Direktor Radialsystem Berlin) diskutiert. Der Museumsplaner und Kurator Dieter Bogner hat sich mit David Elliott (Kurator und angehender Direktor Mori Art Museum, Tokyo), Rainer Fuchs (Stellvertretender Direktor und Leiter Ausstellungen mumok), Maria Lind (Direktorin Tensta Konsthall Stockholm), Thaddaeus Ropac (Galerie Thaddaeus Ropac) und Alisa Prudnikova (Direktorin Ural Branch am National Centre for Contemporary Arts) zum Thema "The Contemporary Museum in a Metropolis" ausgetauscht.

Markus Huber, Geschäftsführer der Next Edition Partners: "Die erste Polis 21 Veranstaltung hat gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Disziplinen und West und Ost ist, wenn es um urbane Entwicklungen geht. Die nächsten Polis21 Veranstaltungen finden in Moskau in Kooperation mit dem MAK Wien und dem MoMA NY sowie auf der MIPIM 2014 in Cannes statt." Lutz Engelke, Triad Berlin und Co-Kurator von POLIS 21 ergänzt: "POLIS 21 soll sich zu einer interdisziplinären und institutionsübergreifenden Denkfabrik entwickeln, die sich auf die städteräumlichen Transformationsprozesse in West- und Osteuropa konzentriert. Unsere Partner sind hierbei Stadt- und Gebäudeplaner, Politiker, Architekten, Soziologen, Zukunftsforscher sowie Künstler und Kulturschaffende."

Über POLIS 21

POLIS 21 ist eine interdisziplinäre und institutionsübergreifende Denkfabrik, die sich mit Stadtentwicklung, neuen architektonischen und kulturellen Ideen und die damit verbundenen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen für Städte in West- und Osteuropa beschäftigt. POLIS 21 wurde 2013 in Kooperation mit VIENNAFAIR The New Contemporary RDI Moskau, Next Edition Partners Wien und Triad Berlin ins Leben gerufen.

