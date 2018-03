FPÖ-Mölzer: Europas Patrioten und Rechtsdemokraten sind im Aufwind

In Umfrage für EU-Wahl 2014 liegt Front National auf Platz 1 - Immer mehr Europäer wenden sich von einer gescheiterten politischen Pseudo-Elite ab

Wien (OTS) - Eine kürzlich von der französischen Zeitung "Le Nouvel Observateur" veröffentlichte Umfrage, wonach bei der EU-Wahl im Mai 2014 24 Prozent der Franzosen für den Front National stimmen wollen, bestätige eindrucksvoll, dass Europas patriotische und rechtsdemokratische Parteien im Aufwind seien, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer.

Aber nicht nur in Frankreich lägen im Hinblick auf die kommende Europawahl patriotische Parteien auf dem ersten Platz, sondern auch in anderen Ländern, so der freiheitliche EU-Mandatar. "In den Niederlanden liegt in Umfragen die Partei für die Freiheit von Geert Wilders voran. In Österreich befindet sich, wie die Nationalratswahl gezeigt hat, die FPÖ im Aufwind, und in Norditalien kann die Lega Nord aufholen", erklärte Mölzer.

Etablierte Parteien werden bald Faschismuskeule auspacken

Als Hauptursache dieser positiven Entwicklung sieht der freiheitliche Europaabgeordnete die verfehlte Politik des EU-Establishments. "Eurokrise, Massenzuwanderung und Jugendarbeitslosigkeit zeigen das Scheitern einer selbstherrlichen politischen Pseudo-Elite. Auch wollen die Europäer nicht, dass ihre historisch gewachsenen Vaterländer in einem zentralistischen europäischen Bundesstaat aufgehen und beginnen sich, gegen diese Fehlentwicklungen zu wehren", hielt Mölzer fest.

In diesem Zusammenhang wies der freiheitliche Europaparlamentarier darauf hin, dass die sogenannten etablierten Parteien dem nicht tatenlos zusehen werden. "Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis gegen Europas Rechtsdemokraten wieder die Faschismuskeule ausgepackt wird und sie ausgegrenzt werden. Natürlich wird zusammen mit den Zeitgeistmedien auch eine Propagandawalze ins Rollen gebracht werden, um Eurokrise und andere Probleme schönzureden. Ob die Bürger aber darauf hereinfallen, ist zu bezweifeln", schloss Mölzer.

