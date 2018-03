"Bürgeranwalt" am 12. Oktober: Beitrag für Krankenkasse - Rückforderung verjährt?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 12. Oktober 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Beitrag für Krankenkasse - Rückforderung verjährt?

Frau P., seit 2001 bei ihrem Mann mitversichert, fiel per Zufall auf, dass ihr Ehepartner jahrelang Versicherungsbeiträge für sie gezahlt hatte, die er gar nicht hätte zahlen müssen. Als das Paar die nachweislich zu viel bezahlte Summe von fast 9.000 Euro von der WGKK zurückforderte, hieß es, dass die Ansprüche zum Teil verjährt seien. Der Verlust für das Paar, das von 1.400 Euro im Monat lebt: mehr als 4.000 Euro. Mit Volksanwalt Dr. Günther Kräuter diskutiert der stellvertretende Generaldirektor der Wiener Gebietskrankenkasse, Mag. Johann Mersits.

Magersucht - Von Behörden im Stich gelassen?

Die 15-jährige Franziska leidet an Magersucht. Weil die Therapien im Wiener Wilhelminenspital erfolglos gewesen waren, wurde sie ins Therapiezentrum Weidenhof nach Kärnten überwiesen. Dort geht es ihr deutlich besser, doch die Finanzierung der lebenswichtigen Therapien und Behandlungen ist nicht gesichert: Krankenkasse, der Fonds Soziales Wien und die MA 11 wollten die Kosten, rund 4.000 Euro im Monat, nicht übernehmen. Erst nach Intervention der Volksanwaltschaft und einem "Bürgeranwalt"-Bericht haben die Behörden eine knapp fünfstellige Summe an die Familie refundiert.

Kampf um Schadenersatz

Bei einem Überholmanöver kollidierte ein Motorradfahrer mit einem plötzlich links abbiegenden Traktor. Am Rücksitz des Motorrads saß die Ehefrau des Lenkers, die beim Unfall schwer verletzt wurde. Seit drei Jahren streitet sie bei Gericht mit den Versicherungen um den entsprechenden Schadenersatz. Mit dem Rechtsanwalt der Haftpflichtversicherung des Traktorfahrers, Dr. Christian Pichler, diskutiert der Rechtsanwalt des Unfallopfers, Dr. Hans-Jörg Vogl.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at