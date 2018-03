Vana/Lunacek: Soziales Europa stärken - Westbalkan integrieren

Wiener Grüne laden zu KommunalpolitikerInnentreffen aus Zentral- und Osteuropa

Wien (OTS) - 3 Tage lang, von Freitag 11.10. bis Sonntag,13.10. diskutieren die Grünen Wien mit KommunalpolitikerInnen aus Zentral-und Osteuropa aktuelle europapolitische Themen wie die Erweiterung der EU um den Westbalkan und die Bildung einer Sozialunion. Der "zentraleuropäische Runde Tisch Grüner KommunalpolitikerInnen" findet jährlich auf Einladung der stv. Klubobfrau und Europasprecherin der Grünen Wien, Monika Vana, unterstützt von der Grünen Bildungswerkstatt, im Wiener Rathaus statt. Ziel ist der Erfahrungsaustausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Grüner KommunalpolitikerInnen. Heuer werden KommunalpolitikerInnen aus 8 verschiedenen Ländern, darunter sämtlich Nachfolgestaaten des ehemaligen Yugoslawien, beim Runden Tisch der Grünen Wien anwesend sein.

Ulrike Lunacek,Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, sowie Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments: "Die EU-Erweiterung ist keine Einbahnstraße, sondern liegt im beiderseitigen Interesse der EU und der Kandidatenländer. Der Westbalkan gehört als Gesamtes in die Union. Es dürfen keine weißen Flecken auf der Landkarte bleiben - ohne die Länder Ex-Jugoslawiens und Albanien kann das europäische Friedensprojekt nicht als vollständig angesehen werden, denn Erweiterungspolitik ist vor allem auch soziale Sicherheits- und wirtschaftliche Stabilisierungspolitik. Die größten Hindernisse und Schwierigkeiten für den EU- Erweiterungsprozess am Westbalkan sind die organisierte Kriminalität, Korruption und die mangelhaft ausgestaltete Rechtsstaatlichkeit in jedem der einzelnen Länder. Obwohl es in den einzelnen Staaten des Westbalkans graduelle Unterschiede gibt, ist das Problem überall virulent und es bedarf in allen Staaten massiver Anstrengungen, um dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen".

Europasprecherin und Gastgeberin Monika Vana von den Grünen Wien:

"Kommunalpolitik ist Europapolitik und umgekehrt. Die Grünen sind europaweit vor allem in den Städten stark. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, nicht nur im Umweltschutz sondern insbesondere bei sozialen Fragen und der Vorbereitung von EU-Erweiterungen "bottom up", ist seit Jahren Schwerpunkt Grüner Kommunalpolitik. Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und engagierten NGOs, deshalb sind heuer in Zusammenarbeit mit der Green European Foundation auch RednerInnen des Europäischen Gewerkschaftsinstituts ETUI und Attac zum gemeinsamen Meinungsaustausch eingeladen".

