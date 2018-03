Wachstumslogiken der Zukunft

Hochkarätiges Symposium in Igls

Innsbruck (OTS) - Die moderne Wirtschaft ist - wenn sie stabil bleiben will - strukturell auf Wachstum angewiesen. Wenn das Wachstum schwächelt, dann geraten Politiker in Panik, Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen verlieren ihre Arbeit. Eine Abwärtsspirale droht. Wir stehen offensichtlich vor enormen Herausforderungen, welchen man dringend mit schlüssigen Konzepten auf unterschiedlichen Ebenen begegnen muss. Namhafte Experten beleuchten dieses Thema heute und morgen bei einem Symposium in Igls. Zur aktuellen Situation ein Beitrag von Dr. Franz Bailom. Er ist Gründer und Geschäftsführer der IMP Denkwerkstatt und mit seinem Unternehmen Veranstalter in Igls.

EUROPAS WACHSTUMSRATEN VERGANGENER DEKADEN SIND IN WEITE FERNE GERÜCKT

Obwohl sich die Situation für einige wenige Länder in Europa seit dem Crash von 2008 wieder (leicht) verbessert hat, weist heute vieles darauf hin, dass die Wachstumsraten vergangener Dekaden -insbesondere für Europa - in weite Ferne gerückt sind.

Auch die jüngsten Prognosen deuten in diese Richtung

- Die EU-Kommission prognostiziert für 2013 eine stärkere Schrumpfung der Wirtschaft als ursprünglich erwartet. Der Ausblick auf 2014 fällt sehr bescheiden aus.

- Die OECD und der IWF prognostizieren, dass das "Wachstum der Zukunft" außerhalb Europas stattfinden wird.

- Sämtliche Konjunkturbarometer verdeutlichen die zunehmend schwierige Situation für den Mittelstand.

- Die Arbeitslosenquote in Europa liegt im Durchschnitt bei erschreckenden zwölf Prozent.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass viele Ökonomen und Politiker trotz dieses Wissens weiterhin die Meinung vertreten (zumindest nach außen), dass das Wachstum vergangener Dekaden wieder in seine gewohnten Bahnen zu lenken sei. Aus unserer Sicht gibt es aber aufgrund der vorherrschenden globalen Rahmenbedingungen klare Hinweise dafür, dass das "Wachstum der Zukunft" in Europa gefährdet ist, was uns auch dazu veranlasst, drei Thesen aufzustellen.

These 1: Wachstum der Zukunft wird weitestgehend außerhalb Europas stattfinden

Die Grundlogik von Wachstum basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip, dass die Bedürfnisse der Konsumenten nach Produkten oder Dienstleistungen noch unzureichend befriedigt sind. Für Europa lässt sich aber tendenziell feststellen, dass dieses Prinzip in Zukunft nur im geringen Ausmaß greifen wird, weil

- unser geringes Bevölkerungswachstum nur bedingt neue mengenmäßige Bedarfszuwächse auslösen kann

- große Teile der Gesellschaft weiterhin an Konsumfähigkeit verlieren werden, zumal damit zu rechnen ist, dass das frei verfügbare Einkommen zurückgehen wird bzw. anderweitig verwendet werden muss

- viele Konsumbedürfnisse bereits heute auf einem unvorstellbar hohen Niveau erfüllt sind und echte - und damit tatsächlich mehrwertstiftende - Innovationssprünge in vielen Bereichen immer seltener zu erwarten sind.

Die Grundvoraussetzungen für Wachstum sind also viel stärker in Wirtschaftsregionen wie beispielsweise in Asien und in Teilen Südamerikas gegeben - in Zukunft wahrscheinlich sogar in Teilen Afrikas. Europäische Unternehmen sind daher gefordert, ihre Zukunftschancen auch in diesen Wachstumsmärkten zu suchen.

These 2: Globale Unterschiede in den Rahmenbedingungen reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit Europas

Erschwerend kommt hinzu, dass das oben skizzierte Nachfragepotenzial Europas zudem von der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im internationalen Vergleich beeinflusst wird. Wenn europäische Unternehmen wesentliche Teile ihrer Wertschöpfungsketten in andere Wirtschaftsregionen verlagern müssen, um international bestehen zu können, werden noch mehr Arbeitsplätze als bisher verloren gehen. Dementsprechend würde sich die Kaufkraft in Europa weiter verringern.

Faktum ist, dass Europa im Vergleich mit den anderen Wirtschaftsregionen bei sehr vielen der entscheidenden Standortfaktoren markante Wettbewerbsnachteile aufweist. So zum Beispiel bei Energiepreisen, Steuern oder arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen.

Die Ursache liegt wesentlich darin begründet, dass die EU mit ihren Regulierungen eine globale Vorreiterrolle hinsichtlich Umweltschutz, sozialer Sicherheit etc. einnimmt - was auch richtig und wichtig ist. Aber keine andere Wirtschaftsregion der Welt ist heute bereit, Europa zu folgen. Vielmehr nutzen die anderen Wirtschaftsregionen die daraus resultierenden kompetitiven Vorteile aus, um das eigene Wohlstandsniveau anzuheben. Es ist folglich anzunehmen, dass dadurch der Standort Europa für international tätige Unternehmen mittelfristig immer unattraktiver wird.

Es sei denn, Europa gelingt es, die übrige Welt von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu überzeugen, um endlich entsprechende (Mindest-)Standards implementieren zu können. Oder aber: Europa gelingt es, sich zu einem High-Tech-Kontinent mit echten Alleinstellungsmerkmalen zu entwickeln, um obige Nachteile aufzuheben.

These 3: Die Innovationskraft Europas gerät zusehends unter Druck

Der vielfach angepriesene Weg der Innovationsführerschaft für Europa ist nur bedingt tragfähig. Zum einen wird es weder der EU insgesamt noch einem einzelnen Land gelingen, im globalen Umfeld die Position des Innovationsweltmeisters UMFASSEND einzunehmen. Es ist nämlich weder anzunehmen, dass die anderen Regionen schwächer werden, noch sind die Menschen in diesen Regionen ungebildeter als wir.

Warum sollten sich diese Länder also auf eine Position der verlängerten Werkbank einstellen? Sie werden natürlich genauso in Hochtechnologien investieren wie wir. Zu glauben, dass Europa in jeder Branche die Hochburg der Technologie sein wird, ist folglich absurd. Selbst WENN wir es schaffen würden, darf man nicht vergessen, dass ein Land nicht nur von Hochtechnologie lebt. Wir brauchen für alle Qualifikationsstufen Jobs, denn wir haben nicht nur Universitätsprofessoren auf dem Arbeitsmarkt. Das wäre zudem auch nicht gesund.

Folglich muss Europa einerseits darauf achten, dass es gelingt, die Innovationsführerschaft in systematisch abgeleiteten Kompetenzfeldern aufrechtzuerhalten und auszubauen. Zum anderen muss alles dafür getan werden, möglichst viele Teile der Wertschöpfung in Europa zu behalten. Denn die Erfahrungen zeigen, dass die Innovationsleistungen von Ländern, in denen keine Produktionen mehr stattfinden, zu sinken beginnen. Das Basis Know-how für Produkt- und Prozessinnovation verliert sich also mit dem Grad der Abwanderung.

Wachstumslogiken der Zukunft



Symposium in Innsbruck-Igls



Datum: 10. - 11.10.2013



Ort:

Innsbruck-Igls



Rückfragen & Kontakt:

IMP Denkwerkstatt

Dr. Franz Bailom

Twl.: +43 512 58 00 10