AVISO: UNHCR-Studienpräsentation: Integration von Flüchtlingen in Österreich

Österreichischer Länderbericht im Rahmen eines EU-Projekts

Wien (OTS) - Für die meisten Flüchtlinge in Europa, und auch in Österreich, ist Integration die sinnvollste dauerhafte Lösung. Über Faktoren, die spezifisch die Integration von Flüchtlingen fördern oder hemmen, gibt es bis jetzt aber wenig Untersuchungen. Mit dem aktuellen Bericht möchte UNHCR einen Beitrag dazu leisten, Faktoren für die Evaluierung von Flüchtlingsintegration zu identifizieren, diese messbar zu machen und zukünftige Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingen zu benennen. Der Bericht liefert außerdem viele Anregungen und Good Practices, die in über 100 Gesprächen mit Flüchtlingen und StakeholderInnen gewonnen wurden.

Studienpräsentation und Podiumsdiskussion



Die UNHCR-Studie "Integration von Flüchtlingen in Österreich -

fördernde und hemmende Faktoren" wurde im Rahmen einer

vergleichenden EU-Studie erstellt.

Nach der Vorstellung des Berichts durch UNHCR-KonsulentIn Mag. Haleh

Chahrokh diskutieren ExpertInnen über die zukünftigen

Herausforderungen bei der Integration von Flüchtlingen in

Österreich.



Die TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion:



- Prof. Dr. Heinz Faßmann, Vizerektor, Universität Wien,

Vorsitzender des Expertenrates für Integration

- MMag.a Dr.in Susanne Knasmüller, Leiterin der Abteilung V/2,

(Integrationskoordination), Bundesministerium für Inneres

- Mag. Christoph Riedl, Geschäftsführer, Diakonie Flüchtlingsdienst

- Mojtaba Tavakoli, Flüchtling aus Afghanistan und Mitbegründer des

Vereins "Neuer Start"

- Dr. Christoph Pinter, Leiter des UNHCR-Büros in Österreich



Datum: 16.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die

Vereinten Nationen Hofburg/Stallburg

Reitschulgasse 2/2. OG, 1010 Wien



