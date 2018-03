Reminder: Volkshilfe Österreich präsentiert aktuelle Studie über Kinderarmut in Österreich

Volkshilfe lädt anlässlich des "Tag gegen Armut" zur Pressekonferenz am 16.10. um 10:00 Uhr ins Museumsquartier

Wien (OTS) - Wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen, sind sie gezwungen, mit Entbehrungen zu leben. Bei einer Pressekonferenz präsentieren die Volkshilfe und die Sozialökonomische Forschungsstelle die Ergebnisse einer neuen Studie über Kinderarmut in Österreich. Die SozialexpertInnen zeigen nicht nur aktuelle Befunde für Soziale Arbeit und Politik auf, sondern stellen auch Forderungen an die zukünftige Bundesregierung.

Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert Studie über Kinderarmut in

Österreich



Ihre GesprächspartnerInnen:

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich

Verena Fabris, Sozialexpertin Volkshilfe Österreich

Tom Schmid, Leiter der Sozialökonomischen Forschungsstelle (SFS)



Achtung, neuer Beginn: 10:00 Uhr



Um Anmeldung unter margit.kubala @ volkshilfe.at wird gebeten.



Für Interviewanfragen oder Projektbesuche stehen wir gerne zur

Verfügung.



Mehr Informationen über den "Tag gegen Armut":

www.volkshilfe.at/taggegenarmut



Datum: 16.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café-Restaurant CORBACI/Museumsquartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Mag. (FH) Margit Kubala

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

margit.kubala @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse