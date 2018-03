Christiane Hörbiger nimmt als Alzheimer-Patientin am 14. Oktober "Stillen Abschied"

Außerdem: "Bewusst gesund" und "kreuz und quer" im Zeichen des Demenz-Schwerpunkts in ORF 2

Wien (OTS) - In ihrer fast sechs Jahrzehnte währenden Karriere hat Christiane Hörbiger schon oft bewiesen, dass sie zu den ganz großen Charakterdarstellerinnen gehört. Im Drama "Stiller Abschied", das am Montag, dem 14. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) anlässlich ihres 75. Geburtstags zu sehen ist, beeindruckt Hörbiger als Alzheimer-Patientin - die ihre Diagnose aber nicht wahrhaben will. Regisseur Florian Baxmeyer, der für seinen Kurzfilm "Die rote Jacke" 2003 mit dem Studenten-Oscar ausgezeichnet wurde, hat Christiane Hörbiger bereits im Alkoholismus-Drama "Wie ein Licht in der Nacht" zu einer darstellerischen Meisterleistung geführt. In "Stiller Abschied" zeigt er, was die Diagnose Alzheimer für einen Betroffenen und seine Angehörigen bedeuten kann, und inszeniert die Geschichte lebensnah und bewegend, aber ohne falsche Sentimentalität. In weiteren Rollen sind in dieser ORF-Premiere u. a. Oliver Mommsen, Jeanette Hain, Ulrike C. Tscharre und Peter Striebeck zu sehen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Thorsten Näter. Rund um diese ORF-Premiere beschäftigen sich auch die ORF-Magazine "Bewusst gesund" (12. Oktober, 17.05 Uhr, ORF 2) und "kreuz und quer" (15. Oktober, 23.05 Uhr, ORF 2) mit dem Thema Demenz.

Christiane Hörbiger: "Beobachtung meiner Mitmenschen und das In-sich-Hineinhören"

Der Beginn ist schleichend - eine kleine Zerstreutheit, ein Wort, das nicht mehr einfallen will, oder ein 1.000-fach gegangener Weg, der wie ausgelöscht zu sein scheint ... Christiane Hörbiger spielt Charlotte Brüggemann, die mit 75 Jahren ihr eigenes Familienunternehmen leitet und deutlich spürt, dass ihre Welt plötzlich aus den Fugen gerät. Anfangs kann sie Gedächtnislücken noch kaschieren. Doch mit zunehmenden Auffälligkeiten wächst ihre Angst und Verzweiflung, an Demenz erkrankt zu sein. Charlottes Verdrängungsmechanismen sich selbst und ihrem engsten Umfeld gegenüber funktionieren erstaunlich lange, so lange, bis es nicht mehr geht und sie die Diagnose Alzheimer und den unaufhaltsamen Verlauf dieser Krankheit akzeptieren muss. Christiane Hörbiger zeigt in ihrer Rolle detailliert die Symptome und (Anfangs-)Stadien der Krankheit - bis hin zu Angstgefühlen, Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit. Wie sie sich vorbereitet hat? "Thorsten Näter ist ein wunderbarer, sehr genauer Autor. Und bei jeder Arbeit an meinen Rollen stehen die Beobachtung meiner Mitmenschen und das In-sich-Hineinhören an erster Stelle." So lange wie möglich versucht Charlotte Brüggemann, den Anschein eines "normalen" Lebens zu wahren. Aber "sie ist intelligent genug zu wissen, dass es für diese Krankheit kein Zurück, also keine Heilung gibt. Darum möchte sie den Normalzustand so lange wie möglich erhalten." Welche Botschaft Christiane Hörbiger in diesem Film vermitteln will? "Die Liebe zur Familie."

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Programmpunkte

Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 12. Oktober, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Leben im Vergessen - Neue Wege in der Betreuung bei Demenz

Verwirrtheit im Alter hat nicht immer nur mit organischen Schäden des Gehirns zu tun - häufig ziehen sich alte Menschen unbewusst in ihre eigene Welt, in die Vergangenheit zurück. Nach Erkenntnissen der amerikanischen Altersmedizinerin Naomi Feil ist es wichtig, sich einfühlsam in die Situation des Betroffenen zu versetzen. Das Motto:

"In den Schuhen des anderen gehen". So findet man - als Angehöriger oder Pfleger - Zugang zur Welt des Alzheimer-Patienten. Gestaltung:

Andi Leitner.

Alzheimer-Impfung - Erste Schritte zur Behandlung

Etwa 100.000 Menschen sind in Österreich von einer der verschiedenen Formen der Demenz betroffen. 2050 wird diese Zahl vermutlich auf fast eine Viertelmillion angestiegen sein. Hierzulande wird jährlich etwa eine Milliarde Euro für die Versorgung Demenzkranker ausgegeben; eine wirksame Therapie gibt es zurzeit noch nicht. Derzeit werden die verschiedensten Ansatzpunkte zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit erforscht. Keine hat so viel öffentliches Interesse erregt und so viel Hoffnung hervorgerufen wie eine Impfung, die sich derzeit im Wiener AKH in der Studienphase befindet. Ob und welche Hoffnung sich für eine wirksame Therapie in der Zukunft daraus ergibt, hat sich "Bewusst gesund" angesehen. Gestaltung: Vroni Brix.

"Stiller Abschied" (Montag, 14. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2)

Für ihre Mitarbeiter ist Charlotte (Christiane Hörbiger) ein Fels in der Brandung. Seit dem Tod ihres Mannes führt die perfektionistische Powerfrau gemeinsam mit Sohn Markus (Oliver Mommsen) ein Fertigbau-Unternehmen. Dass zu all dem Stress kleine Zerstreutheiten dazugehören, scheint eigentlich ganz selbstverständlich zu sein. Doch die Vorfälle häufen sich - und bald wird ein stiller Verdacht zur Gewissheit: Charlotte ist dement. Obwohl sie der Krankheit hilflos ausgeliefert ist, gibt Charlotte nicht auf und macht, was sie am besten kann: Sie kämpft.

"kreuz und quer: Frau Walter Jens" (Dienstag, 15. Oktober, 23.05 Uhr, ORF 2)

Ein Film über die Partnerschaft zweier Wissenschafter, die familiäres und gesellschaftliches Leben in außerordentlicher Weise in Einklang bringen. Walter Jens gehört über Jahrzehnte zu den einflussreichsten Intellektuellen der Bundesrepublik Deutschland. Seine Frau, Inge Jens, vollbringt mit der Herausgabe der Thomas-Mann-Tagebücher eine bedeutende editorische Lebensleistung, die im erfolgreichen Spätwerk des Ehepaars mündet: Gemeinsam verfasst das Paar das Buch "Frau Thomas Mann". Zwischen 2005 und 2006 tritt die Demenzerkrankung von Walter Jens verstärkt zutage. Zunächst stellt Walter Jens Sprach- und Erinnerungsausfälle in Gesprächen mit seiner Frau fest, bei einem der letzten öffentlichen Auftritte des Ehepaares während des Mozart-Requiems in Potsdam 2006 erkennt er vor großem Publikum den eigenen Text nicht mehr. Die Demenzerkrankung von Walter Jens wird zur letzten großen Herausforderung einer lebenslangen Beziehung. Inge Jens beginnt 2008 ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben, die der Rowohlt Verlag eigentlich von ihrem Mann erwartete.

"Bewusst gesund" und "kreuz und quer" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at