VP-Anger-Koch: Leseempfehlung für Stadtrat Oxonitsch

Wien (OTS) - "Wenn Stadtrat Oxonitsch uns schon keinen Glauben schenken will, dass Wiens Sportinfrastruktur einer europäischen Metropole nicht würdig ist, dann sollte er zumindest auf Experten vertrauen. Ich empfehle ihm das neue Buch von Wilhelm Lilge "Sportland Österreich? Athleten, Abzocker, Allianzen", das die Kritik der ÖVP Wien vollinhaltlich bestätigt", so die Sportsprecherin der ÖVP Wien LAbg. Ines Anger-Koch.

Ines Anger-Koch: "Wiens Sportler warten immer noch auf die versprochene Mehrzweckhalle (für den Sport) und auch vom geplanten Schwimmsportzentrum hört man seit Monaten nichts mehr. Jetzt wird seitens der rot-grünen Stadtregierung zugesichert, das völlig desolate Sportklubstadion rasch sanieren zu wollen - ohne freilich einen konkreten Termin zu nennen. Wahrscheinlich wird es unmittelbar vor den nächsten Wahlen ein neuerliches Bekenntnis geben, den Platz jetzt aber wirklich rasch zu sanieren, der Sportklub sollte sich mental aber darauf einrichten, dass auch in den nächsten Jahren nichts passiert."

"Investitionen in den Sport sind eine Investitionen in die Zukunft, zumal Wiens Jugendliche zu den "schwersten" in Europa zählen. Zudem leistet Sport auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Integration. Dass Wien punkto Lebensqualität in der EU nur auf Platz 17 liegt, wie eine heute veröffentlichte Umfrage zeigt, ist nicht zuletzt auch auf die mangelnde sportliche Infrastruktur zurückzuführen. Ist Wien doch hier Schlusslicht", so Anger-Koch abschließend.

