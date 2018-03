Global Knowledge wird IBM Global Training Provider

Wien (OTS) - Der größte europäische IT-Trainingsanbieter Global Knowledge hat jetzt bekannt gegeben, dass er zum Global Training Provider von IBM (NYSE-IBM) ernannt wurde. Global Knowledge wurde in einem umfassenden Auswahlprozess als einer von nur vier Global Training Providern weltweit ausgewählt. In Österreich wird die Global Knowledge Network GmbH, member of bit group, in enger Kooperation mit Global Knowledge Deutschland und UK ab September 2013 das offizielle IBM Trainingsportfolio seinen Kunden anbieten.

Global Knowledge ist bestens gerüstet, seinen Kunden quer über die umfassenden Technologiebereiche hinweg den Einstieg in die IBM-Welt zu sichern, vorhandenes Wissens zu vertiefen und sich fundiert auf Prüfungen und Zertifizierungen vorbereiten. Dazu zählen Kurse zu den IBM Produktbereichen AIX(R), Cognos(R), DB2(R), Power Systems(TM), Rational(R), Tivoli(R) und WebSphere(R).

"Wir fühlen uns geehrt, dass IBM uns als Global Training Provider ausgewählt hat. Mit unserer weltweiten Expertise und Erfahrung werden wir das Wissen über IBM Produkte und Lösungen verbreitern", erläutert Brian K. Branson, Global Knowledge President und CEO.

"Global Knowledge wird Kunden helfen, die notwendigen Qualifizierungen zu erwerben, um fortschrittliche Lösungen aus den Bereichen Mobile, Cloud, Analyse- und Social Business aufzubauen", erklärt Bob McDonald, Vice President IBM Trainings. " Kunden profitieren direkt von IBM Global Training Providern. Ziel ist es, die IT-Leiter der Zukunft zu qualifizieren und die Lücke im IT-Know-how in der gesamten Branche zu minimieren."

Autorisierte IBM Kurse sind bei Global Knowledge über vielfältige Trainingsmethoden verfügbar: Vom Klassenzimmer im Trainingscenter, virtuellen Klassenräumen über individuell kombinierte Liefermethoden bis hin zu speziell für den Kunden aufgesetzte Kurse vor Ort.

Link zum IBM Kurs-Portfolio:

http://www.globalknowledge.at/Kurse/hersteller/IBM/

Kurzporträt Global Knowledge

Wer wir sind: gegründet 1995, weltweiter IT-Trainingsanbieter, größter Cisco Schulungspartner weltweit und größter Microsoft sowie VMware Learning Partner in Europa.

Was wir anbieten: langjährige, fundierte Erfahrungen im IT-Trainings-Markt, Trainings aus der "klassischen" IT (z.B. Zertifizierungen von Cisco, Microsoft, VMware, IBM, Siemens, EMC, Citrix, PMI und Oracle) bis hin zu IT Business Skills (ITIL und Projektmanagement).

Die Fakten weltweit und Europa: in Europa über 40 Trainingszentren in 11 Ländern, weltweit privatwirtschaftlich finanziert und ca. 1.300 Mitarbeiter mit 300 Mio. USD Umsatz, Hauptsitz in Cary N.C., USA, Kanadischer Hauptsitz in Toronto, EMEA-Hauptsitz in London, UK. Weitere Informationen unter www.globalknowledge.net

Die Fakten Österreich: in Österreich ist die Global Knowledge Network GmbH. eine 100% Tochter der bit gruppe und kooperiert mit Global Knowledge EMEA im Rahmen eines affiliate agreements. Die Global Knowledge Network GmbH. mit Sitz in Wien, unterhält Training Center in Wien, Graz und Linz und schult pro Jahr mehr als 6.000 Teilnehmer.

