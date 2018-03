Marie Antoinette im "Universum History"-Porträt

Teil 1: "Schicksalsjahre einer Prinzessin" am 11. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Sie ist eine der facettenreichsten Frauen der österreichischen Geschichte und jener der Habsburger - geboren als Prinzessin, zur Königin gekrönt, hingerichtet wie eine Verbrecherin. Marie Antoinette - die wohl berühmteste Tochter Maria Theresias -steht im Mittelpunkt eines zweiteiligen "Universum History"-Porträts von David Grubin, das am Freitag, dem 11. und 18. Oktober 2013, jeweils um 22.40 Uhr in ORF 2 ihr Schicksal während der dramatischen Wendejahre der Französischen Revolution erzählt: Der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation erzählt von den Jugendjahren von Maria Theresias 15. Kind. Die Heirat mit dem französischen Thronfolger Ludwig XVI. beendet unversehens die unbeschwerte Kindheit der Erzherzogin in Wien. In Versailles lebt sie trotz Warnungen ihrer Mutter ein unverantwortlich sorgloses Leben angesichts der politischen Lage im Land. Das französische Volk wendet sich nach und nach gegen Marie Antoinette.

Bereits im Alter von 14 Jahren wird Maria Antonia zum Unterpfand einer Verbindung mit geopolitischem Zweck - der Friede zwischen Frankreich und Österreich soll gewährleistet werden. Kaum dem Kindesalter entwachsen, wird sie mit dem um ein Jahr älteren introvertierten späteren König Ludwig XVI. verheiratet. Sie muss ihre unbeschwerte Kindheit in Wien zurücklassen und ihre österreichische Identität ablegen. Sie muss Französin werden.

Mit 19 Jahren wird Marie Antoinette im Jahr 1774 Königin, die Thronbesteigung des jungen Königspaars wird enthusiastisch begrüßt, das französische Volk setzt große Hoffnung in das junge Paar. Die junge Königin ist lebensfroh und unbesonnen, sucht nach Zerstreuung im prunkvollen Leben im goldenen Käfig von Versailles. Ihr Mann ist das Gegenteil der schillernden Marie Antoinette: ruhig, in sich gekehrt und unter den Bürden des Lebens leidend. Für das jahrelange Ausbleiben eines männlichen Erben machen die Öffentlichkeit und der Hof die Königin verantwortlich, erst nach acht Jahren Ehe kommt das erste Kind - ein Mädchen - zur Welt.

Marie Antoinette verspielt riesige Summen und verschuldet sich bei Vergnügungen. Der König hat die Staatskasse nicht besser im Griff. Doch der durch die Skandalpresse geschürte Ärger der Öffentlichkeit richtet sich auf die Königin. Es kommt zu einem wahren "Bilderkrieg" mit unzähligen frauenfeindlichen Karikaturen und Flugschriften, die Körper und Sexualität der Königin ins Lächerliche ziehen. Die sogenannte Halsbandaffäre ruiniert den Ruf Marie Antoinettes endgültig. Sie wird zur meistgehassten Frau Frankreichs.

