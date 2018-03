Rauch: Europas Christdemokraten trauern um Wilfried Martens

Wien, 10. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Wilfried Martens war eine herausragende Persönlichkeit und ein besonderer Politiker auf europäischer Ebene. Mit ihm verlieren wir einen großen Europäer", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, der sich tief betroffen vom Ableben des 77-Jährigen ehemaligen EVP-Präsidenten zeigt. Martens war seit 1990 an der Spitze der Europäischen Volkspartei und gab erst am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz ab. "Wilfried Martens war ein Mitbegründer der EVP. Unter Martens wurde die EVP die führende Partei auf EU-Ebene. Mit ihm verlieren die Christdemokraten in Europa einen Vorzeigepolitiker", sagt Rauch. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp,

www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch