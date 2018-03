BZÖ-Grosz: Jörg Haider hat den Menschen viel Gutes getan!

"In den schwierigsten Momenten hat er treu seiner Überzeugung weitergemacht" - Unser Ziel ist eine befreite Zukunft jenseits von links und rechts

Wien/KLagenfurt (OTS) - "Jörg Haiders jahrzehntelanger Kampf gegen die rot/schwarze Bevormundung in Österreich und gegen den unerträglichen Parteienproporz ist sein historisches Vermächtnis für unser Bündnis und alle darin handelnden Verantwortungsträger. Er hat im Jahr 2005 den Grundstein für ein offenes Wahlbündnis, eine bürgerlich-liberale Wahlplattform gelegt und auf Basis dieser Idee wird sich das BZÖ auch in Richtung der gesellschaftlichen Mitte weiterentwickeln und öffnen. Unser Ziel ist eine befreite Zukunft jenseits von links und rechts. Gerade Jörg Haider hat in den schwierigsten politischen Momenten seines Lebens treu seiner Überzeugung weitergekämpft. Daher besteht auch kein Grund, an unserem Einsatz für unser Land zu zweifeln", erklärte heute der geschäftsführende BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz anlässlich des 5. Todestages von BZÖ-Gründer Landeshauptmann Dr. Jörg Haider.

Man müsse daher alles daran setzen, das rot/schwarze Machtgefüge in Österreich aufzubrechen. "Faymann und Spindelegger taumeln wieder in ein Faulbett der großen Koalition. Eine notwendige Bildungsreform wird es nicht geben, die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger auch die nächsten Jahre nicht stattfinden und anstatt die Steuern zu senken, wird auf Österreich die größte Belastungswelle aller Zeiten zukommen. Auch der Mittelstand wird weiterhin geschröpft und die Kammerparadiese blühen. Die Europäische Union wird aus der Euro-Krise nicht herauskommen, solange wir mit unserem Steuergeld Länder finanzieren, welche in das Wirtschaftsgefüge Europas schlichtweg nicht passen. Gerade diese schon vor Jahren und Jahrzehnten formulierten Forderungen Jörg Haiders müssen aber im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher umgesetzt werden", so Grosz.

"Er hat die Sorgen und Anliegen der Bürger gehört, er hat den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt und allen sehr viel Gutes getan. Im Gegensatz zur derzeitigen politischen Tristesse der jeweiligen Parteispitzen war er einer der herausragenden Politiker Österreichs. Selbst 5 Jahre nach seinem Tod bewegt er das ganze Land und das Zitat von Anastasius Grün gilt nach wie vor: "Unvergessen lebt im Volke, wer des Volkes nie vergaß". Das gesamte BZÖ gedenkt daher heute seinem Gründer und Bündnisobmann anlässlich seines 5. Todestages", so Grosz abschließend.

AVISO - HEUTE:

Gedenkfeierlichkeiten des BZÖ aus Anlass des 5. Todestages von BZÖ-Gründer Bündnisobmann Landeshauptmann Dr. Jörg Haider:

Datum: Donnerstag, 10. Oktober 2013

Zeit: 16.30 Uhr

Ort: Gedenkstätte Lambichl

Kranzniederlegung an der Gedenkstätte und Worte des Gedenkens von BM aD Abg. Ursula Haubner und gf. BO Gerald Grosz

Datum: Donnerstag, 10. Oktober 2013

Zeit: 17.30 Uhr

Ort: Grabstätte Bärental

Kranzniederlegung durch das BZÖ-Bündnisteam

