Hödlmayr schließt Umbau des Fahrzeuglogistikcenters Wiener Neustadt ab

Wiener Neustadt (OTS) - Hödlmayr Logistics schließt den Umbau des Fahrzeuglogistiklagers in Wiener Neustadt ab. Mit der Fertigstellung wuchs auch die Hödlmayr-Dienstleistungspalette weiter an. Dazu wurden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Durch die Übernahme des Fahrzeuglogistiklagers der Porsche Austria GmbH&CoOG in Wiener Neustadt im März 2013 verfügt die Hödlmayr Logistics GmbH nun auch im Osten Österreichs über einen modernen Logistikstandort. Seitdem ist Hödlmayr nicht nur für die bereits seit 20 Jahren durchgeführte Fahrzeugauslieferung, sondern auch für den Betrieb des Neuwagen-Auslieferlagers inklusive technischer und logistischer Dienstleistungen verantwortlich. Mitte Juni begannen die Umbauarbeiten, Anfang Oktober sind diese bereits abgeschlossen. Für die zusätzlichen Tätigkeiten wurde mit 15 neuen Arbeitsplätzen die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt.

"Mit den Investitionen in die technische Infrastruktur schlagen wir ein neues Kapitel der technischen Möglichkeiten im Großraum Wien auf", sagt Vorstandssprecher Johannes Hödlmayr. "Wir freuen uns, dass der Umbau so schnell beendet wurde und wir im Sinne unserer Kunden zeitnah in den Vollbetrieb gehen können."

Vom Lagermanagement bis zur automatischen Waschanlage

Hödlmayr bietet in Wiener Neustadt markenunabhängig umfassende Dienstleistungen wie Lagermanagement, Aufbereitung oder Buy Back-Prozesse an. Anfang Oktober erfolgte zusätzlich die Inbetriebnahme einer Halle für die Fahrwerkkonservierung sowie einer automatischen Waschanlage. Durch den Umbau ist Hödlmayr nun an den drei Standorten Schwertberg, Graz und Wiener Neustadt gut aufgestellt.

Corporate Data:

Die HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG ist Spezialist für Fahrzeuglogistik, beschäftigt mehr als 1.350 Mitarbeiter, umfasst eine Lagerfläche von 1.500.000 m2 (75.000 Stellplätze) und bewegt mit 550 Fahrzeugspezialtransportern und bis zu zehn Ganzzugskonzepten rund 1 Mio. Fahrzeuge. In sechs Autofabriken ist Hödlmayr als Releasing Agent (Übernahmespediteur, der auch für die gesamte Qualitätskontrolle der Neufahrzeuge zuständig ist) tätig und wickelt zusätzlich in den Werken pro Jahr 550.000 Neufahrzeuge ab. Die HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von ca. 190 Millionen Euro. www.hoedlmayr.com

