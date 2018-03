FPÖ-Mölzer: Swoboda muss sich für Entgleisung seiner Fraktionskollegin entschuldigen

Rote EU-Abgeordnete aus Griechenland beschimpft ein Fünftel der Österreicher als "Nostalgiker des Dritten Reiches"

Wien (OTS) - Bei der Debatte über das "Anwachsen des Rechtsextremismus in Europa" heute Nachmittag im Europäischen Parlament habe sich ein ungeheuerlicher Skandal zugetragen, berichtet der freiheitliche EU-Delegationsleiter Andreas Mölzer. "Die Abgeordnete Sylvana Rapti aus der vom österreichischen EU-Mandatar Hannes Swoboda geführten sozialistischen Fraktion behauptete im Zusammenhang mit dem Mord an einem griechischen Rapper durch Vertreter der Partei 'Goldene Morgenröte', bei der Nationalratswahl in Österreich hätten die 'Nostalgiker des Dritten Reiches' einen Wahlerfolg gefeiert", so Mölzer weiter.

Diese Behauptung stelle nicht nur eine Entgleisung dar, sondern beschimpfe auch ein Fünftel der Österreicher als "Nostalgiker des Dritten Reiches", betonte Mölzer. Weil Rapti trotz heftiger Proteste der freiheitlichen EU-Delegation nicht zu einer Rücknahme ihrer Äußerung bzw. zu einer Entschuldigung bereit war, fordert Mölzer deshalb Swoboda auf, sich in seiner Eigenschaft als SPE-Fraktionschef, sich für Raptis Ausfälle in aller Form zu entschuldigen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at