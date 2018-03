Beim Kaufen, Pachten und Vermieten von Objekten gilt: Achtung auf den Heizwärmebedarf!

Vor Beginn der Heizsaison ist er wieder in aller Munde:

der Heizwärmebedarf, kurz HWB. Er gilt als die wichtigste Kennzahl im neuen Energieausweis und gibt Aufschluss über die thermische Qualität eines Gebäudes. Immer mehr wird der Heizwärmebedarf zu einem bedeutsamen Entscheidungskriterium bei Miete oder Kauf einer Wohnung oder eines Hauses, da er eine rasche und gute Vergleichbarkeit von Objekten ermöglicht. Die Österreichische Energieagentur informiert darüber, welche Informationen im Energieausweis stehen, was der HWB aussagt und es dabei zu berücksichtigen gibt.

Bei Neubauten maximal HWB 66,5

Der Heizwärmebedarf beschreibt den Energiebedarf pro Quadratmeter beheizter Fläche. Gemäß Baugesetzen (OIB Richtlinie 6) müssen Wohn-Neubauten einen Heizwärmebedarf von unter 66,5 kWh/m2a aufweisen. "Im Sinne des Klimaschutzes und der Schonung des eigenen Haushaltsbudgets ist ein möglichst niedriger HWB zu empfehlen", so DI Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. "Passivhäuser oder Wohnungen in Passivhaus-Bauweise verfügen über einen HWB von kleiner gleich 10, unter einem Wert von 50 spricht man von einem Niedrigenergiehaus. Unsanierte Gebäude haben einen HWB von mehr als 100. Wer nachhaltig und kosteneffizient denkt, sollte von solchen Gebäuden die Finger lassen - oder sie rasch sanieren."

Wer auf den HWB achtet, spart bares Geld!

Die Energieagentur hat zum Vergleich ein Einfamilienhaus (160m2 Wohnfläche) und eine 83m2-Wohnung - jeweils mit Gasheizung -herangezogen. Unsaniert weisen das Haus und die Wohnung einen Heizwärmebedarf von etwa 125 kWh/m2a auf. Für das Einfamilienhaus belaufen sich die Heizkosten pro Jahr auf 1.837 Euro, für die Wohnung auf 1.064 Euro. Vergleicht man dazu dieselben Wohneinheiten in der Effizienzklasse B - also in diesem Fall mit einem HWB von rund 37 -so zeigt die Berechnung deutlich, welche Auswirkungen ein guter HWB hat. Die Heizkosten des Einfamilienhauses betragen bei diesem HWB (37) nur mehr 669 Euro, jene für die Wohnung 547 Euro pro Jahr. Das heißt: Im Falle des Einfamilienhauses spart man mehr als 60 % Energiekosten, bei der Wohnung rund 50%. "Bei Miete, Pacht oder Kauf einer Wohnung oder eines Hauses auf den richtigen HWB achten heißt bares Geld sparen", so DI Peter Traupmann von der Energieagentur.

Verpflichtender Energieausweis/Kosten trägt Eigentümer

Beim Vermieten, Verkaufen oder Verpachten von Gebäuden oder Wohnungen muss seit 1. Jänner 2008 durch das Energieausweisvorlagegesetz (EAVG) ein Energieausweis vorgelegt werden. Dieser muss den jeweiligen Landesgesetzen und der EU-Gebäuderichtlinie entsprechen. EigentümerInnen sind laut Baugesetz verpflichtet, bei Neu-, Zu- oder Umbau eines Gebäudes einen Energieausweis für die Baubehörde erstellen zu lassen. Außerdem ist in einigen Bundesländern der Energieausweis zwingend für die Erlangung einer Wohnbauförderung vorgeschrieben.

EigentümerInnen müssen den Energieausweis direkt bei Ziviltechnikern, Ingenieurbüros und Gewerbetreibenden erstellen lassen, die im einschlägigen Fachbereich tätig sind. BewohnerInnen von Mehrfamilienhäusern können den Energieausweis von der Hausverwaltung einfordern. Die Energieagentur empfiehlt die Homepages www.berechner.at oder www.energieausweis.at, um einen Energieausweisaussteller in der Region zu finden.

Die Kosten für die Erstellung eines Energieausweises trägt der Eigentümer. Diese hängen vom Umfang der Datenaufnahme vor Ort, von der Größe und Komplexität des Gebäudes sowie von der Genauigkeit, mit welcher die Daten erhoben werden, ab. Die Kosten für ein Einfamilienhaus liegen - je nach Ausführung und Aufwand - zwischen 200 und 700 Euro.

HWB als wichtigste Kennzahl im Energieausweis

Der Energieausweis enthält neben dem Heizwärmebedarf (HWB) den Heiztechnik-Energiebedarf, den Endenergiebedarf sowie die Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubauten - von sinnvollen Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs und hat eine Gültigkeit von 10 Jahren. Der HWB ist dabei die entscheidende Größe. "Der Heizwärmebedarf bei Gebäuden ist in etwa mit der Bedeutung des Treibstoffverbrauchs eines Autos auf 100 Kilometer zu vergleichen. Ein Wert gibt großen Aufschluss über den thermischen Zustand des Objekts und ermöglicht eine gute Vergleichbarkeit", so DI Peter Traupmann. HWB-Werte unter 50 gelten als sehr gut bis gut, bis 100 als tolerierbar und solche über 100 als schlecht und daher sanierungsbedürftig.

Verpflichtende HWB-Kennzeichnung bei Anzeigen

Am 1. Dezember 2012 ist das neue Energieausweisvorlagegesetz (EAVG) in Kraft getreten. Dieses sieht unter anderem vor, dass bei Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen der Heizwärmebedarf (und auch der Gesamtenergieeffizienz-Faktor) verpflichtend angegeben werden muss. KäuferInnen und MieterInnen können somit rasch den Energieverbrauch eines Objekts einschätzen. Außerdem haben diese künftig das Recht, die Aushändigung des Energieausweises gerichtlich geltend machen.

Über die Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency:

Die Österreichische Energieagentur ist das nationale Kompetenzzentrum für Energie in Österreich. Sie berät auf Basis ihrer vorwiegend wissenschaftlichen Tätigkeit Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Dazu realisiert die Österreichische Energieagentur nationale und internationale Projekte und Programme, führt gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch und entwickelt Strategien für die nachhaltige und sichere Energieversorgung. Die Österreichische Energieagentur setzt klima:aktiv - die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums -operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Bauen & Sanieren, Energiesparen, Erneuerbare Energie und Mobilität. Weitere Informationen für Mitglieder und Interessenten unter: www.energyagency.at.

