FPÖ-Schratter: Freiheitliche klar für den Erhalt des Klagenfurter Flughafens

Kärnten muss als Tourismus- und Wirtschaftsstandort attraktiv gehalten werden

Klagenfurt (OTS) - Geht es nach der Linkskoalition, wird der Klagenfurter Flughafen ins Abseits gestellt und keine weiteren Investitionen mehr getätigt. Wie die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter heute bekannt gibt, werde dieses Vorhaben strikt abgelehnt. "Die Freiheitlichen stehen ganz klar für die Erhaltung des Klagenfurter Flughafens als wichtige wirtschaftspolitische und touristische Infrastrukturschnittstelle", so Schratter. Ohne eine Fluganbindung wäre es sehr schwer Kärnten im internationalen Vergleich als Tourismus- und Wirtschaftsstandort abzusichern bzw. auszubauen.

Der Airport sei für Wirtschaft, Tourismus und Bevölkerung gleichermaßen von Bedeutung. "Es gilt, Kärnten wettbewerbsfähig zu machen. Wie kann man Betriebsansiedelungen in Erwägung ziehen und zur selbst Zeit wichtige Infrastruktur vernichten", fragt sich Schratter und fordert die Linkskoalition, allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser auf, die Schließungspläne zu überdenken und im Sinne Kärntens zu handeln. "Es ist unverantwortlich, wie Kaiser es sich hier leicht macht. Anstatt den Flughafen Klagenfurt zu Grabe zu tragen, sollte er sich vielmehr bei der Bundesregierung für den Erhalt und Förderungen einsetzen", gibt Schratter zu bedenken.

Auch Tourismuslandesrat Wolfgang Waldner glänzt bei diesem Thema durch Abwesenheit. "Entweder hat Waldner schon geistig mit Kärnten abgeschlossen und befindet sich in Vorbereitung auf Ministerehren in Wien oder er hat die Tragweite einer Schließung des Flughafens in Klagenfurt noch nicht realisiert", so Schratter abschließend.

