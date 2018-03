Mazda steigert Verkäufe und Marktanteil

Inklusive der aktuell vorliegenden September-Zulassungen legt Mazda in Österreich im Vergleich zum Vorjahr um 12% zu und steigert den Marktanteil auf 3%.

Klagenfurt (OTS) - Mit den zwei jüngsten Zugpferden, dem Mazda6 und dem Mazda CX-5, konnten heuer sowohl die Verkäufe als auch der Marktanteil gesteigert werden. Ein Erfolgslauf, an den auch der neue Mazda3 anknüpfen kann. Denn drei Wochen vor seinem Marktstart stehen jetzt schon 250 Kunden auf der Warteliste.

Damit stemmt sich Mazda gegen den Negativtrend am österreichischen Automobilmarkt. Während im Beobachtungszeitraum von Jänner bis September die Pkw-Zulassungen in Österreich im Vergleich zum Vorjahr um 7% nachließen, konnte Mazda im selben Zeitraum um 12% zulegen. Ein Trend, der sich auch in einem Gewinn von Marktanteil äußert. Dieser wurde von 2,5% im Vorjahr auf mittlerweile 3% gesteigert, wodurch Mazda wieder die populärste japanische Automarke in Österreich ist.

Die beiden Eckpfeiler des aktuellen Mazda Erfolgs - Mazda6 und CX-5 - haben ihre Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr jeweils mehr als verdoppelt: Der Mazda CX-5 verbucht heuer bereits 2.497 Zulassungen, beim Mazda6 sind es bis dato 1.622.

Dementsprechend optimistisch blickt man in die Zukunft. Für den neuen Mazda3 gibt es jetzt - drei Wochen vor seinem Verkaufsstart Ende Oktober - bereits 250 unterschriebene Kaufverträge. Das Ziel für das Gesamtjahr 2013 sind 10.000 Mazda Neuzulassungen in Österreich, was einem Marktanteil von 3,2% entspricht.

