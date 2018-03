Niederösterreich: Kinderbetreuungsinfrastruktur zwischen hervorragend und mäßig

AKNÖ-Analyse zeigt große Unterschiede zwischen Regionen und leichte Verbesserungen

Wien (OTS/AKNÖ) - Wie gut sich Beruf und Familie vereinbaren lassen, hängt in Niederösterreich weitgehend davon ab, wo man lebt. Und davon, wie alt das Kind ist. Das zeigt die Analyse "Institutionelle Kinderbetreuung in Niederösterreich" der AKNÖ. Gegenüber dem Vorjahr gab es leichte Verbesserungen. AKNÖ-Präsident Hermann Haneder fordert mehr Engagement für ländliche Regionen und bei Einrichtungen für Kleinkinder.

Ist ein Kind in Niederösterreich drei Jahre alt, funktioniert die Kinderbetreuung auf den ersten Blick hervorragend. Zu diesem Schluss kommt Jürgen Lanegger, Autor der AKNÖ-Analyse "Institutionelle Kinderbetreuung in Niederösterreich": "95,7 Prozent der Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren werden in einer Einrichtung betreut. Nur im Burgenland sind es noch mehr." Und die meisten Betreuungseinrichtungen sperren auf, bevor die Eltern zur Arbeit müssen.

Zu frühe Sperrstunden, leichte Verbesserungen

Ab dann wird es für berufstätige Eltern schwierig, wie die Analyse zeigt: Der Großteil der Kindergärten sperrt am Nachmittag zu. Nach 17 Uhr haben nur mehr 21 Prozent der Einrichtungen geöffnet. Nach wie vor hat der Großteil der Kindergärten länger als fünf Wochen im Jahr geschlossen. Das macht es schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren. "Knapp 20 Prozent aller Kinder werden in Einrichtungen betreut, die allen Kriterien für eine Vereinbarkeit von Vollzeiterwerbstätigkeit und Familie entsprechen", sagt Lanegger. Das bedeutet eine Verbesserung von etwa fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. "Am einfachsten hat man es im Industrieviertel, am schwierigsten im Wald- und Mostviertel."

Im Bezirk Zwettl keine Betreuungseinrichtung für Kinder unter zweieinhalb Jahren

Problematisch wird es, wenn man einen Krippenplatz für ein Kind unter zweieinhalb Jahren braucht. "14 politische Bezirke haben überhaupt keine Kinderkrippen", sagt Lanegger. In den meisten dieser Bezirke gibt es wenigstens so genannte altersgemischte Einrichtungen, wo ebenfalls kleinere Kinder betreut werden. "Im Bezirk Zwettl gibt es allerdings keines von beiden", schildert Lanegger. "Wer in diesem Bezirk ein Kind unter zweieinhalb Jahren hat, hat keine Chance, dort einen Betreuungsplatz für dieses Kind zu bekommen."

Das ist mit ein Grund, dass nicht einmal sechs Prozent aller einjährigen Kinder einen Platz in einer Kinderbetreuungseinrichtung haben. Bundesweit sind es 16 Prozent. "Besser sieht es für Kinder ab zweieinhalb Jahren aus, da ist die Betreuungsquote in Niederösterreich deutlich höher als im Bundesdurchschnitt."

Haneder: "Mehr Engagement gefordert"

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder fordert angesichts der Analyse mehr Engagement für die Kinderbetreuung in Niederösterreich. "Wer Kinder ab zweieinhalb Jahren hat und nur Betreuung am Vormittag braucht, ist im Bundesland gut aufgehoben. Das reicht aber nicht. In manchen Regionen kann man nur halbtags arbeiten, weil das Kind sonst keine Betreuung hat. Wer ein kleines Kind hat und arbeiten gehen muss, hat hier leider überhaupt ein Problem, einen Betreuungsplatz zu finden. Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung mit passenden Öffnungszeiten und genügend Krippenplätzen. Erst dann haben wir echte Wahlfreiheit für die Eltern", sagt Haneder.

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Wirtschaftspolitik, Jürgen Lanegger, 01/58883 - 1607

Die Analyse "Institutionelle Kinderbetreuung in Niederösterreich" finden Sie unter noe.arbeiterkammer.at zum Download.