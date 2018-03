creativ wirtschaft austria: Trautenberger übernimmt Vorsitz von Leimüller

Kreativwirtschaft ist einer der innovativsten Wirtschaftssektoren und muss auch Unterstützung durch die nächste Bundesregierung finden

Wien (OTS/PWK698) - Mit der heutigen Wahl zum Vorsitzenden der creativ wirtschaft austria (cwa) folgt Gerin Trautenberger, bisher stv. Vorsitzender, der Frontläuferin und neuen stv. Vorsitzenden Gertraud Leimüller an der Spitze. Das Führungsteam komplettiert Barbara Steiner, die in ihrer Funktion als stv. Vorsitzende bestätigt wurde. Gemeinsam will das Führungsteam das Tempo für die Entwicklung und die Unterstützung der heimischen Kreativunternehmen hoch halten, damit diese national wie international noch erfolgreicher tätig sein können.

'Die creativ wirtschaft austria hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Gertraud Leimüller hat wesentlichen Anteil daran. Nach sieben erfolgreichen Jahren sind cwa und die österreichischen Kreativunternehmen heute professioneller, haben ein sichtbareres Profil, sind international erfolgreicher und werden auf europäischer Ebene mit der cwa als kompetente und leistungsfähige Interessensvertretung wahrgenommen', so Trautenberger. 'Als Vorsitzender will ich Service und Interessensvertretung für Kreativunternehmen weiter entwickeln, eine integrative Funktion innerhalb der vielen Bereiche der Kreativwirtschaft wahrnehmen und so die Anerkennung und Chancen der Kreativwirtschaft weiter verbessern. Nur so können sich innovative Ideen, die für den Wirtschaftsstandort Österreich im internationalen Wettbewerb immer wichtiger werden, entwickeln' umreißt Trautenberger die Arbeit des Führungsteams.

'Mit dem Rollentausch im Führungsteam wollen wir Momentum aufbauen', ergänzt Leimüller, die mit Trautenberger bereits bisher eng und sehr gut zusammengearbeitet hat und nun mehr Zeit ihrer zuletzt stark gewachsenen Innovatonsberatung 'winnovation consulting' widmen möchte.

Trautenberger: "Kreativleistungen sind der Turbo für Innovation, Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Die heimischen Kreativwirtschaftsunternehmen sind hochinnovativ und unterstützen Unternehmen in vielen anderen Branchen bei ihrem Markterfolg. Von der künftigen Regierung erwarte ich, dass sie die Kreativwirtschaft auch weiterhin als ein wichtiges Element der österreichischen Innovations- und Wirtschaftspolitik im Regierungsprogramm berücksichtigt und unterstützt." Konkret wünscht sich Trautenberger die Fortsetzung der erfolgreichen Initiative "evolve" (das Programm zur Förderung der Innovation in der und durch die Kreativwirtschaft), eine Fortsetzung des 2013 eingeführten Kreativwirtschaftsschecks und ein breiteres Innovationskonzept, das Kreativleistungen in die FTI-Politik einbezieht.

Gerin Trautenberger ist seit 25 Jahren in der Kreativwirtschaft aktiv, seit mehreren Jahren vor allem als erfolgreicher Designer im Team der microgiants gmbh. Als bisheriger stv. Vorsitzender der cwa erfahren und gut vernetzt, genießt er hohe Akzeptanz innerhalb der heimischen und europäischen Kreativwirtschafts-Szene.

Die creativ wirtschaft austria (cwa) nimmt als Plattform die Interessen der österreichischen Kreativwirtschaft wahr - sowohl national, auf europäischer Ebene als auch international. Die cwa ist eingebettet in die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und setzt sich für die Entwicklung der österreichischen Kreativwirtschaft ein und schafft Verknüpfungen mit anderen Branchen. Die cwa unterstützt den wirtschaftlichen Erfolg der Kreativen, unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der WKÖ, durch konkrete Serviceleistungen und Vernetzung von Unternehmen und Intermediären. Die cwa versteht sich als Wissensdrehscheibe, gibt Studien in Auftrag und erhöht die Sichtbarkeit der Leistungen der Kreativwirtschaft. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Gutmann

Geschäftsführerin creativ wirtschaft austria

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Tel.: +43(0)590900-4471

Mail: michaela.gutmann @ wko.at