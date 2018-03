REWE International AG eröffnet feierlich neues Zentrallager im oberösterreichischen Ohlsdorf

Ohlsdorf (OTS) - Gestern wurde in Anwesenheit von Landeshauptmann Josef Pühringer und rund 150 Gästen aus der Region das neue Zentrallager West in Ohlsdorf eröffnet. Auf rund 146.000 m2 Grundstücksfläche setzt die REWE Group auch neue Maßstäbe - nicht zuletzt im Bereich Nachhaltigkeit durch Optimierung der Logistik und der Transportwege und die Nutzung alternativer Beleuchtung. Außerdem werden mit dem Zentrallager bis 2014 250 neue Arbeitsplätze in Oberösterreich geschaffen. Aktuell sind bereits rund 200 Mitarbeiter im Lager beschäftigt.

Rund 60 Mio. Euro investierte die REWE International AG in das neue Zentrallager West, das gestern im Beisein des oberösterreichischen Landeshauptmanns feierlich eröffnet wurde. "Das neue Zentrallager der REWE International AG leistet einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Vor allem freut es mich, dass 250 Menschen in Oberösterreich hier Arbeit finden", so Landeshauptmann Pühringer.

Das neue Zentrallager West: Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit in Lager und Logistik

"Beim Bau des neuen Zentrallagers war es uns nicht nur wichtig, die Transportwege zu optimieren, sondern auch das Lager selbst so nachhaltig wir möglich zu gestalten. Denn Logistik und Lagerhaltung gehören zu den Kernkompetenzen eines Lebensmittelhändlers. Somit liegt es auf der Hand, dass Energieeffizienzmaßnahmen gerade in diesem Bereich zum Standard gehören müssen", erklärt Reinhard Schürk, Vorstand der REWE International AG. Alleine durch die Verkürzung der Transportwege sollen jährlich rund sechs Millionen LKW-Kilometer eingespart werden. Zusätzlich wird unter anderem durch den Einsatz von LED-Beleuchtung oder zum Beispiel Außenhautisolierung der Energieverbrauch im Lager so gering wie möglich gehalten.

Die Details zum Lager im Überblick

Auf rund 36.000m2 Lagerfläche, was der Größe von vier Fußballfeldern entspricht, werden mehr als 9.500 (ungekühlte) Artikel gelagert. Aus dem oberösterreichischen Ohlsdorf werden nun rund 1000 Filialen und selbstständige Kaufleute in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und Teilen von Kärnten beliefert. An fünf Tagen die Woche werden täglich rund 130.000 Bestelleinheiten an Waren angeliefert, geschlichtet und neu verteilt. Um den logistischen Aufwand bewältigen zu können, werden in Ohlsdorf bis 2014 rund 250 Arbeitsplätze geschaffen. Davon arbeiten 220 im Lager selbst, 30 Fahrer sorgen dafür, dass die Ware im Westen Österreichs in die Filialen kommt.

Gesamt 10 Lager bei REWE International AG in Österreich

Das Trockensortiment wird von den Zentrallagern in Wiener Neudorf (NÖ) und nun auch vom zweiten Zentrallager in Ohlsdorf (OÖ) ausgeliefert. Zusätzlich gibt es regionale Frischelager, von denen aus die Filialen von BILLA, MERKUR, PENNY und ADEG mit Frischeprodukten beliefert werden in Inzersdorf, St. Pölten, Kalsdorf, St. Veit an der Glan, Lauterach, Stams, Hallein und Ansfelden.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4643

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ines Schurin,

Pressesprecherin und Leiterin Media Relations REWE International AG

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: 02236 600-0, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at