Die nächste Generation der Business Kommunikation in Linz

Mehr Zeit für die wesentlichen Dinge: NextiraOne präsentiert wie Unternehmen ihre Kommunikation über eine einzige Unified Communications Plattform abwickeln und optimieren können.

Linz (OTS) - Anlässlich des oberösterreichischen "NextiraOne Open Days" am 29. Oktober in Linz können sich Geschäftsführer und Entscheider mittelständischer Unternehmen davon überzeugen, wie der herstellerunabhängige Lösungsintegrator NextiraOne mit der "Cisco Business Edition 6000" die Kommunikations- und Arbeitsprozesse von Unternehmen in Zukunft in einer Plattform bündelt und optimiert. ShyTech ist aktuell eines der großen Schlagwörter im Zusammenhang mit IT und Kommunikation. Sinngemäß übersetzt bedeutet der Begriff, dass sich Hochtechnologie heute "schüchtern" hinter einfachen, intuitiven und funktionalen Oberflächen verbirgt. Technik muss heute sofort ohne Zeitverlust funktionieren. Auch vor moderner Business Kommunikation macht dieser Trend nicht halt. Kommunikationslösungen müssen heute vor allem anwenderfreundlich sein und alle Kanäle und Endgeräte integrieren, sodass durch die Zeitersparnis am Ende des Tages mehr Zeit für die wesentlichen Dinge bleibt.

Kommunikation aus einem Guss

Unified Communications, also der Austausch von Sprache, Video und Daten über eine zentrale Plattform, ist die Schlüsseltechnologie, die die Business Kommunikation künftig noch stärker dominieren und vereinfachen wird. Mit der Cisco Business Edition 6000 und dem von NextiraOne geplanten und realisierten ECO System präsentiert der Lösungsintegrator eine Gesamtlösung, welche auf die Bedürfnisse von klein- und mittelständischen Unternehmen abgestimmt ist. Von dieser Kommunikationslösung profitieren vor allem Unternehmen ab 50 Mitarbeitern mit mobilen und fixen Workern und unterschiedlichen nationalen und internationalen Standorten. "Die Cisco Business Edition 6000 spart diesen Unternehmen in vielerlei Hinsicht Zeit und Geld. So erfolgt u.a. die Installation und Wartung unkompliziert aus einer Hand und durch die Optimierung der Arbeits- und Kommunikationsprozesse haben Mitarbeiter und Geschäftsführer wieder mehr Zeit für die wesentlichen Dinge", fasst Margarete Schramböck, CEO NextiraOne Austria, die Vorteile zusammen. Herzstück der Lösung ist ein leistungsstarker und gleichzeitig platzsparender Cisco C220 M3 Rack Server. Der Cisco Server vernetzt bis zu 1.000 Mitarbeiter an 50 Standorten und optimiert die tägliche Zusammenarbeit und Kommunikation. So ersetzt die Business Edition 6000 die herkömmliche Telefonanlage und realisiert die gesamte Daten- und Sprachübertragung via IP. Eine separate Telefonleitung ist damit überflüssig und hohe Telefonkosten gehören damit der Vergangenheit an.

Gut fürs Zeit- und Geldbudget

Als einziger zertifizierter Cisco Master Unified Communications Partner Österreichs verfügt NextiraOne über das nötige Know-how, je nach Unternehmensgröße und Bedarf, eine maßgeschneiderte Lösung aus den einzelnen Modulen der Cisco Business Edition 6000 zu erstellen. Eine mögliche Komponente, um Standorte, Home-Office und Außendienstmitarbeiter einfach und effizient zu vernetzen, ist etwa Cisco Jabber. Mit dieser Anwendung können Mitarbeiter ortsunabhängig via Instant Messaging am Desktop, Tablet oder Smartphone chatten oder (video-)telefonieren und die Verfügbarkeit der Kollegen sofort erkennen. Darüber hinaus ermöglichen moderne HD-Videotechnologien virtuelle Konferenzen und reduzieren dadurch Reisezeit und -kosten. Mit Cisco WebEx können sich Mitarbeiter zudem aus aller Welt in virtuellen Meetingräumen treffen, um Daten und Informationen in Echtzeit auszutauschen und zeitgleich zu bearbeiten.

Um Unternehmen über die Vorteile der Business Edition 6000 zu informieren, veranstaltet NextiraOne einen Open Day in Oberösterreich.

NextiraOne Open Day

29. Oktober 2013

ab 08.30 Uhr

NextiraOne Vertriebsdirektion Oberösterreich

Wiener Straße 322

4030 Linz

Nähere Informationen zur Business Edition 6000 und dem Open Day in Oberösterreich (inklusive Anmeldung) finden Sie unter:

www.mobilarbeiten.at

