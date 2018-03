WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Moskaus Kreuz mit der WTO - von Beatrice Bösiger

Es wäre naiv, nach einem Jahr WTO nur positive Effekte zu erwarten

Wien (OTS) - Seit etwas mehr als einem Jahr ist Russland nun Mitglied in der Welthandelsorganisation (WTO) - und wer die Aussagen von Politikern und Medienberichte zur Handelspolitik verfolgt, gewinnt zunehmend den Eindruck, Moskau nütze die Instrumente der WTO vor allem als Schutzwall für die eigene Wirtschaft und weniger, um deren Integration in den freien Handel voranzutreiben.

Davon zeugt etwa eine Reihe von Gesetzen und Regelungen, die die russische Regierung seit dem WTO-Beitritt erlassen hat: Die größten Auswirkungen auf ausländische Unternehmen hat dabei wahrscheinlich die Recyclinggebühr, die auf importierte Fahrzeuge erhoben wird.

Diese ist so hoch angesetzt, dass nun in manchen Fällen die Fahrzeuge sogar teurer werden. Die Europäische Union und Japan haben bereits im Sommer reagiert und deswegen ein Konsultationsverfahren bei der WTO eröffnet. Weitere Schritte werden derzeit überlegt. In dem Kontext verwundert es eigentlich kaum, dass das Resümee ausländischer Unternehmen in Russland nach einem Jahr WTO wenig positiv ausfällt:

Einer aktuellen Studie der Deutsch-Russischen Handelskammer zufolge sind zwei Drittel der Unternehmen von Handelshemmnissen betroffen; für mehr als 90 Prozent der Befragten hat sich überhaupt nichts geändert.

Mit der Einführung neuer Handelshemmnisse steht Russland derzeit jedoch nicht alleine da. Vor allem in Krisenzeiten florieren diese:

Laut einem EU-Bericht von Anfang September sind allein im vergangenen Jahr 150 neue Handelsbeschränkungen eingeführt worden - aufgehoben wurden lediglich 18. Neben Russland sind dabei laut EU vor allem Brasilien, Argentinien und die Ukraine mit höheren Einfuhrzöllen aufgefallen.

Dass Russland die Früchte seiner WTO-Mitgliedschaft wohl nicht so rasch ernten kann, hat sich während der 18 Jahre dauernden Beitrittsverhandlungen abgezeichnet. Der Beitritt selbst war nicht unumstritten: Eine Gruppe von Duma-Abgeordneten reichte 2012 Klage gegen das WTO-Protokoll ein, die vom Verfassungsgericht jedoch abgewiesen wurde - und bis heute hat Moskau etwa bei der WTO noch keinen ordentlichen Botschafter als Vertretung ernannt. Ob China, das nach seinem WTO-Beitritt 2001 seinen Außenhandel deutlich steigern konnte, als Vorbild für die erfolgreiche Integration eines Schwellenlandes in den globalen Handel taugt, ist fraglich. Chinas Exporte haben sich in den vergangenen Jahren als äußerst wettbewerbsfähig erwiesen - mit allen Vor- und Nachteilen für die globale Wirtschaft. Viele russische Branchen haben hier nach wie vor Schlagseite. Durch neue Handelsbarrieren werden solche Probleme jedoch nicht gelöst, sondern maximal aufgeschoben.

