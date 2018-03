Schieder zu IWF: Österreich hat richtige Maßnahmen gesetzt

Österreich wächst laut IWF stärker als Eurozone

Wien (OTS/SK) - "Österreich ist in den vergangenen Jahren gut durch die Krise gekommen, auch besser als die meisten anderen EU-Staaten", sagt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion auf die heute, Dienstag, veröffentliche Weltwirtschaftsprognose des Internationalen Währungsfonds. Der IWF setzt das Wachstum zwar niedriger an (2013: 0,4 Prozent; 2014: 1,6 Prozent) als vergangene Woche die ExpertInnen von Wifo und IHS, betont aber, dass Österreich stärker wächst als die Eurozone. ****

Dazu Schieder: "Das heißt, Österreich hat mit Konjunkturpaketen, aktiver Arbeitsmarktpolitik und Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche die richtigen Maßnahmen gesetzt. Dieser Kurs der österreichischen Bundesregierung muss fortgesetzt werden." (Schluss)

